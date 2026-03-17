Volley femminile europeo in tv: le italiane si giocano tutto tra Champions e Challenge Cup su Sky e NOW

Conegliano, Scandicci, Milano e Vallefoglia protagoniste tra quarti di finale e finale europea: ecco il programma completo

Il grande volley europeo femminile entra nella fase decisiva e torna protagonista in diretta su Sky e in streaming su NOW, con appuntamenti chiave tra Challenge Cup e CEV Champions League.

Vallefoglia a caccia del trofeo in Grecia

Si parte mercoledì 18 marzo alle ore 18 su Sky Sport Max con la finale di ritorno della Challenge Cup femminile. La Megabox Vallefoglia vola ad Atene per affrontare il Panathinaikos, forte del successo per 3-2 ottenuto nella gara d’andata. In palio c’è il trofeo, in una sfida che si preannuncia equilibrata.

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Conegliano e Scandicci per chiudere i conti

Sempre mercoledì 18 marzo, alle 20.30 su Sky Sport Max, spazio ai quarti di finale di ritorno della CEV Champions League con A. Carraro Conegliano impegnata contro lo Zeren Ankara. Le venete partono dal netto 0-3 conquistato all’andata e proveranno a chiudere la qualificazione davanti al pubblico del Palaverde di Villorba.

Giovedì 19 marzo alle 15, doppia diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Max per Fenerbahce-Savino Del Bene Scandicci. Anche in questo caso le italiane difendono un ampio vantaggio dopo il successo ottenuto una settimana fa con lo stesso punteggio.

Milano cerca l’impresa in Turchia

Il programma prosegue giovedì 19 marzo alle 18 su Sky Sport Max con Vafikbank Istanbul-Numia Milano. La formazione italiana è chiamata a ribaltare il 2-3 dell’andata al Burhan Felek Voleybol Salonu, in una sfida che rappresenta l’ostacolo più complicato tra quelli delle squadre italiane ancora in corsa.

Obiettivo Final Four di Istanbul

Per Conegliano, Scandicci e Milano, il traguardo è rappresentato dalla Final Four della CEV Champions League, in programma il 2 e 3 maggio all’Ulker Arena di Istanbul.

Dove seguire il volley europeo

Tutte le partite saranno trasmesse su Sky Sport e disponibili anche in streaming su NOW. Inoltre, aggiornamenti, risultati, classifiche e highlights saranno disponibili su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali.

Il programma completo

Mercoledì 18 marzo

Ore 18

Panathinaikos-Megabox Vallefoglia (Finale di ritorno Challenge Cup femminile)

Telecronaca di Rudy Palermo e Rachele Sangiuliano

Sky Sport Max

Ore 20.30

A. Carraro Conegliano-Zeren Ankara

Telecronaca di Stefano Locatelli

Sky Sport Max

Giovedì 19 marzo