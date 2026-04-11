Volley femminile, primo ritiro 2026 per le azzurre al Centro Pavesi

Il CT Julio Velasco convoca 14 atlete per il collegiale di Milano dal 13 al 17 aprile. Inizia la stagione che porterà alla Nations League e agli Europei.
Parte la stagione 2026 delle campionesse azzurre
Nazionale femminile di pallavolo dell’Italia inaugura la stagione 2026 con il primo collegiale dell’anno in programma al Centro Federale Pavesi da lunedì 13 a venerdì 17 aprile.
Le azzurre guidate dal CT Julio Velasco, campionesse mondiali e olimpiche, iniziano così il percorso di preparazione verso i principali impegni dell’estate: la Volleyball Nations League e il Campionato Europeo.
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Le 14 atlete convocate
Per il primo raduno dell’anno sono state convocate 14 giocatrici:
Volley Talmassons
Giorgia Frosini
Islam Gannar
Francesca Scola
ASD Altino
Dalila Marchesini
Pallavolo Pinerolo
Ilenia Moro
Igor Novara
Carlotta Cambi
Veronica Costantini
Volley Bergamo 1991 (entro le ore 23 del 14 aprile)
Alessia Bolzonetti
Eze Chidera Blessing Chinyere
Linda Manfredini
Denise Meli
Consolini Volley
Sara Caruso
Alice Nardo
Anna Piovesan
Obiettivo Nations League ed Europei
Il collegiale rappresenta il primo passo del percorso stagionale della Nazionale, che nei prossimi mesi sarà impegnata nelle principali competizioni internazionali con l’obiettivo di confermare il proprio ruolo ai vertici del volley mondiale.