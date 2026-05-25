Volley femminile, Italia batte la Polonia al tie-break e vince l’AIA Aequilibrium Cup Women Elite

Le azzurre di Julio Velasco chiudono imbattute l’AIA Aequilibrium Cup Women Elite di Genova superando la Polonia 3-2 al termine di una sfida intensa e combattuta. MVP del torneo Linda Manfredini.
L’Italia femminile di pallavolo conquista l’AIA Aequilibrium Cup Women Elite superando la Polonia femminile di pallavolo al tie-break nella sfida conclusiva disputata a Genova.
Le campionesse del mondo si impongono 3-2 con il punteggio di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11 al termine di oltre due ore di gioco, chiudendo il torneo imbattute davanti a circa 2000 spettatori presenti sugli spalti.
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Italia imbattuta verso la Nations League
La squadra guidata da Julio Velasco conclude così nel migliore dei modi la tre giorni ligure, dopo i successi ottenuti contro Serbia e Turchia.
Per le azzurre si è trattato di un importante banco di prova in vista della prima settimana di Volleyball Nations League, in programma dal 3 all’8 giugno a Brasilia contro Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile.
Antropova trascina le azzurre
Nel match contro la Polonia, l’Italia ha dovuto inseguire in diversi momenti della partita, riuscendo però sempre a reagire.
Protagonista offensiva Ekaterina Antropova con 20 punti, ben supportata da Alice Degradi Nervini, autrice di 18 punti, e da Linda Manfredini, premiata come MVP del torneo.
Nel tie-break decisivo le azzurre hanno trovato maggiore lucidità e continuità, riuscendo ad allungare nel finale fino al definitivo 15-11.
Velasco: “Importante vincere anche soffrendo”
Al termine del match Julio Velasco ha sottolineato la forza mentale mostrata dalla squadra.
“La cosa più importante è che la squadra, anche quando non gioca bene, riesce comunque a vincere. Questo significa che mentalmente ci siamo”, ha spiegato il ct azzurro.
Soddisfazione anche per Linda Manfredini: “È stata davvero una vittoria di squadra. Tutte abbiamo sofferto, ma alla fine siamo riuscite a venirne fuori insieme”.
La classifica finale del torneo
- Italia: 3 vittorie, 7 punti
- Polonia: 1 vittoria, 5 punti
- Serbia: 1 vittoria, 4 punti
- Turchia: 1 vittoria, 2 punti