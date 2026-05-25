Ranking ATP, Sinner scappa prima di Parigi: Alcaraz ora è più lontano

Alla vigilia del Roland Garros, Jannik Sinner consolida ulteriormente la vetta del ranking ATP. Dopo l’aggiornamento successivo ai tornei di Amburgo e Ginevra, l’azzurro recupera 50 punti netti e allunga su Carlos Alcaraz, ora distante 2790 punti. Un margine importante, che conferma la solidità del numero 1 del mondo nel momento più caldo della stagione sulla terra rossa.

Top ten: Sinner davanti, Zverev terzo

Sinner guida la classifica con 14.750 punti, davanti ad Alcaraz, fermo a 11.960. Molto più staccato Alexander Zverev, terzo con 5.705 punti, seguito da Novak Djokovic a quota 4.460. Completano la top ten Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medveved, Taylor Fritz e Alexander Bublik.

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Il dato più significativo resta però il vantaggio dell’altoatesino: in vista di Parigi, partire numero 1 non è solo una questione di prestigio, ma anche di tabellone e gestione del percorso.

Gli altri italiani: Musetti 11°, Cobolli scivola al 14° posto

Alle spalle di Sinner, Lorenzo Musetti resta fuori dalla top ten ma mantiene l’undicesima posizione. Perde invece due posti Flavio Cobolli, che scende al 14esimo dopo non aver difeso il titolo ad Amburgo. Luciano Darderi arresta al 17° posto, mentre Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci sono rispettivamente 70° e 73°. Fuori dai primi 100 Matteo Arnaldi, ora 104°, seguito da Matteo Berrettini, 105°.

Nel complesso l’Italia conta sedici giocatori tra i primi 200 al mondo: un dato che racconta un movimento sempre più profondo, con Sinner ovviamente a fare da locomotiva.