Momo Salah torna in Serie A? Doppio contatto, duello Champions – Sportface.it

Momo Salah torna in Serie A? Doppio contatto, duello Champions

La voce che circola da qualche giorno non è un semplice pettegolezzo di mercato, ma un segnale che scuote tifosi, tecnici e direttori sportivi: Mohamed Salah potrebbe davvero tornare in Italia la prossima estate dopo aver annunciato l’addio al Liverpool al termine della stagione. La fonte di questa tendenza sono i report di Football Insider, che parlano di contatti esplorativi con due club di Serie A molto interessati: il Milan e la Roma.

Al lavoro per riportare Salah in Serie A

Dalla Gran Bretagna arrivano segnali chiari: Salah, 33 anni e otto stagioni da protagonista ad Anfield, ha deciso di lasciare il club inglese e non è affatto scontato che finisca immediatamente in Arabia Saudita, come molti davano per favorito fino a poche settimane fa.

Secondo queste ricostruzioni, le piste italiane stanno prendendo quota, proprio grazie al legame che il giocatore ha con il nostro campionato dopo gli anni alla Fiorentina e, soprattutto, alla Roma, dove aveva lasciato un segno con gol e prestazioni di alto livello.

Milan e Roma avrebbero avuto conversazioni preliminari con l’entourage dell’egiziano, anche se per il momento si tratta più di un sondaggio che di una trattativa già avviata.

Per il Milan la prospettiva di aggiungere un’attaccante di tale esperienza e caratura potrebbe dare una scossa alla prossima stagione, quando ci sarà da giocare anche la Champions League.

Lo stesso vale per la Roma, che ha costruito gran parte del proprio attacco negli ultimi anni attorno a profili dinamici e tecnici, e il ritorno di Salah sarebbe una mossa di richiamo enorme per i tifosi.