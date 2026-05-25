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Formula 1 Motori

Mercedes, aria da Silver War: Antonelli e Russell accendono il duello interno

Lorenzo De Angelis
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Kimi Antonelli Russel
Russel e Antonelli: non sarebbe giusto! (Reddit.it) -www.SportFace.it

In casa Mercedes il clima è sempre più elettrico. La W17 è tornata a essere una monoposto dominante e Toto Wolf si ritrova tra le mani il problema che ogni team principal vorrebbe avere: due piloti velocissimi, ambiziosi e in piena lotta per il Mondiale. Ma proprio per questo la situazione rischia di diventare esplica. Il confronto tra Andrea Kimi Antonelli e George Russell sta assumendo i contorni di una nuova “Silver War”.

Antonelli-Russell, il testa a testa è iniziato

Il paragone corre inevitabilmente al triennio Hamilton-Rosberg, quando il dominio Mercedes fu accompagnato da tensioni, contatti e rivalità sempre più dura. Oggi lo scenario sembra riproporsi con protagonisti diversi. 

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Russell, dopo il problema alla batteria accusato a Montreal, si ritrova a 43 punti da Antonelli e sa di non poter più aspettare. Se vuole davvero rientrare nella corsa al titolo, dovrà iniziare a mettere pressione al compagno, dentro e fuori la pista.

Wolff chiamato a gestire due leader

Antonelli, però, non sembra intenzionato a subire. Il giovane italiano ha già dimostrato personalità e freddezza, rispondendo colpo su colpo al compagno di squadra. Per Wolff la sfida sarà evitare che la rivalità degeneri, trasformando una forza in un boomerang. 

Antonelli Mercedes

Antonelli contro Russel, al via la Silver War (www.sportface.it – X Info George Russell)

Avere due piloti competitivi è il segnale migliore della superiorità Mercedes, ma anche il terreno perfetto per tensioni interne. La seconda Silver War è appena cominciata: ora servirà diplomazia, polso fermo e nervi d’acciaio.

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