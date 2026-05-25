Mercedes, aria da Silver War: Antonelli e Russell accendono il duello interno

In casa Mercedes il clima è sempre più elettrico. La W17 è tornata a essere una monoposto dominante e Toto Wolf si ritrova tra le mani il problema che ogni team principal vorrebbe avere: due piloti velocissimi, ambiziosi e in piena lotta per il Mondiale. Ma proprio per questo la situazione rischia di diventare esplica. Il confronto tra Andrea Kimi Antonelli e George Russell sta assumendo i contorni di una nuova “Silver War”.

Antonelli-Russell, il testa a testa è iniziato

Il paragone corre inevitabilmente al triennio Hamilton-Rosberg, quando il dominio Mercedes fu accompagnato da tensioni, contatti e rivalità sempre più dura. Oggi lo scenario sembra riproporsi con protagonisti diversi.

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Russell, dopo il problema alla batteria accusato a Montreal, si ritrova a 43 punti da Antonelli e sa di non poter più aspettare. Se vuole davvero rientrare nella corsa al titolo, dovrà iniziare a mettere pressione al compagno, dentro e fuori la pista.

Wolff chiamato a gestire due leader

Antonelli, però, non sembra intenzionato a subire. Il giovane italiano ha già dimostrato personalità e freddezza, rispondendo colpo su colpo al compagno di squadra. Per Wolff la sfida sarà evitare che la rivalità degeneri, trasformando una forza in un boomerang.

Avere due piloti competitivi è il segnale migliore della superiorità Mercedes, ma anche il terreno perfetto per tensioni interne. La seconda Silver War è appena cominciata: ora servirà diplomazia, polso fermo e nervi d’acciaio.