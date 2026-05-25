Gran Premio FITAV di Skeet, Rossetti e Maruzzo conquistano il successo al Tav Roma

Si è chiuso al Tav Roma il secondo Gran Premio FITAV di Skeet della stagione 2026. Successi per Gabriele Rossetti tra gli uomini e Martina Maruzzo nel comparto femminile, mentre tra gli Junior trionfano Antonio La Volpe ed Eleonora Ruta.

Le pedane del TAV Roma hanno ospitato il secondo Gran Premio FITAV di Skeet della stagione agonistica 2026, disputato con formula ISSF e caratterizzato dalla presenza di 159 specialisti della disciplina.

Alla competizione ha assistito anche il direttore tecnico nazionale Luigi Agostino Lodde, in vista di un appuntamento importante per l’impianto capitolino, che a dicembre ospiterà la Finale di Coppa del Mondo ISSF.

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Rossetti vince tra gli uomini dopo lo spareggio

Nella categoria Eccellenza il successo è andato a Gabriele Rossetti delle Fiamme Oro.

Il poliziotto toscano ha chiuso le qualificazioni con 122/125 e in finale ha fatto registrare un eccellente 35/36, imponendosi allo spareggio contro Erik Pittini, secondo dopo aver terminato le qualifiche con 123/125.

Completa il podio Valerio Palmucci, leader delle qualificazioni con 124/125 e poi terzo classificato.

Maruzzo domina la gara Ladies

Nel comparto femminile grande prova di Martina Maruzzo dell’Esercito.

Dopo il 117/125 ottenuto in qualificazione, la veneta ha disputato una finale quasi perfetta chiudendo con 35/36 e conquistando la medaglia d’oro.

Seconda posizione per Sara Bongini con 33/36, mentre il bronzo è andato a Giada Longhi.

Successi Junior per La Volpe e Ruta

Tra gli Junior maschili il migliore è stato Antonio La Volpe, autore di una finale eccellente chiusa con 35/36.

Alle sue spalle Matteo Bragalli e Nicolò Diturco.

Nel settore Junior femminile oro per Eleonora Ruta davanti ad Arianna Nember e Dalia Buselli.

I vincitori delle altre categorie

Nelle altre categorie successi per: