Folgaria capitale della ritmica: gli Assoluti 2026 accendono l’Alpe Cimbra

Folgaria si prepara a diventare il centro della ginnastica ritmica italiana. Dal 4 al 7 giugno, il Palaghiaccio ospiterà il Campionato Nazionale Assoluto e il Campionato d’Insieme Gold 2026, appuntamenti che porteranno in pedana le migliori individualiste e le squadre più competitive del panorama nazionale. Un evento che conferma il forte legame tra l’Alpe Cimbra, definita “Montagna dei Campioni”, e i grandi appuntamenti dello sport italiano.

Il programma: dagli Assoluti alle finali di specialità

Il weekend tricolore prenderà il via giovedì 4 giugno con le prove ufficiali dedicate alle individualiste. Da venerdì 5 inizieranno le gare vere e proprie, con le qualificazioni e la finale del Campionato d’Insieme Allieve, seguite dalla prima parte del concorso generale individuale su cerchio e palla.

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Sabato 6 spazio all’Insieme Open e alla seconda parte dell’Assoluto individuale con calzette e nastro, al termine della quale verrà assegnato il titolo italiano All Around. Domenica 7 gran finale con le sfide di specialità a otto per cerchio, palla, calzette e nastro, insieme all’Insieme Giovanile e alle premiazioni conclusive.

Raffaeli e Dragas guidano il cast, diretta su Volare TV

Tra le protagoniste più attese spiccano Sofia Raffaeli e Tara Dragas, entrambe tesserate per le Fiamme Oro e candidate principali nella corsa al titolo assoluto. IN pedana anche tanti altri nomi del movimento azzurro, tra giovani emergenti e ginnaste già affermate.

L’evento sarà seguito in diretta su Volare TV, disponibile nel bouquet di Sportface TV e su Prime Video, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini.