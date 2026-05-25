Fossa Olimpica, Frasca e Grioni conquistano il 2° Gran Premio FITAV al Tav Acquaviva

Si è concluso sulle pedane del Tav Acquaviva il secondo Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica 2026. Successi per Erminio Frasca nella categoria Eccellenza e Martina Grioni tra le Ladies, mentre oltre 1800 tiratori sono stati impegnati nei Gran Premi Regionali.

Le pedane del TAV Acquaviva di Cellino Attanasio hanno ospitato il secondo Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica della stagione 2026, riservato alle categorie Eccellenza, Ladies e Juniores.

A seguire la competizione anche i consiglieri federali Ferdinando Rossi e Christine Maria Brescacin, il direttore tecnico nazionale del Trap Marco Conti e il delegato regionale FITAV Abruzzo Guido Margiotta.

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Frasca trionfa nella categoria Eccellenza

Nella massima categoria il successo è andato a Erminio Frasca delle Fiamme Oro.

Entrato in finale con il settimo punteggio delle qualificazioni, 120/125+3, il tiratore laziale ha cambiato marcia nell’atto conclusivo centrando un eccellente 29/30.

Seconda posizione per Simone Lorenzo Prosperi, argento con 27/30 dopo aver chiuso le qualificazioni in testa.

Completa il podio Matteo Marongiu, bronzo con 20/25.

Martina Grioni domina tra le Ladies

Nel comparto femminile successo per Martina Grioni dei Carabinieri.

La lombarda, settima in qualificazione con 114/125, ha disputato una finale di altissimo livello chiudendo con 28/30.

Alle sue spalle si piazza Erica Sessa delle Fiamme Oro, seconda con 26/30, mentre il bronzo va a Carolina Paganin delle Fiamme Rosse.

Roncen e Parodi vincono tra gli Juniores

Tra gli Juniores maschili il migliore è stato Simone Roncen, primo con 26/30 nella finale.

Secondo posto per Alessandro Materazzo, mentre sul terzo gradino del podio sale Francesco Tanfoglio.

Nel settore Juniores femminile oro per Ambra Parodi, protagonista di una finale chiusa con 25/30.

Argento per Maria Iovinella e bronzo per Valentina Archetti.

Oltre 1800 tiratori nei Gran Premi Regionali

Parallelamente alla competizione nazionale, nelle 24 sedi designate per i Gran Premi Regionali di Prima, Seconda, Terza Categoria, Veterani e Master sono scesi in pedana complessivamente 1815 tiratori.

Il prossimo appuntamento con la Fossa Olimpica è fissato per il 27 e 28 giugno al TAV Roma in occasione del terzo Gran Premio stagionale.