Volley femminile, Velasco amplia il gruppo: 14 azzurre al collegiale di Milano

Nuovo raduno al Centro Pavesi dal 27 al 30 aprile per le campionesse olimpiche e mondiali: cresce il gruppo della Nazionale.
Nuova settimana di lavoro per le azzurre
Prosegue la preparazione della Nazionale italiana femminile di volley. Dopo i primi due collegiali svolti con un gruppo ristretto di 11 atlete, il commissario tecnico Julio Velasco ha deciso di ampliare il numero delle convocate.
Dal 27 al 30 aprile, al Centro Federale Pavesi di Milano, saranno 14 le azzurre impegnate nel nuovo raduno.
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Le convocate di Velasco
Ecco l’elenco completo delle atlete chiamate per il collegiale:
Carlotta Cambi (Igor Volley)
Binto Diop (Cuneo Volley)
Katja Eckl (UYBA Volley)
Josephine Obossa (UYBA Volley)
Chidera Blessing Chinyere Eze (Volley Bergamo)
Linda Manfredini (Volley Bergamo)
Denise Meli (Volley Bergamo)
Dalila Marchesini (ASD Altino)
Gaia Giovannini (Megabox Vallefoglia)
Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia)
Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo)
Stella Nervini (Chieri 76)
Ilaria Spirito (Chieri 76)
Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze)
Collegiale anche per la Nazionale B
Parallelamente, prosegue il lavoro anche per la Nazionale Seniores B femminile guidata da Carlo Parisi, che si ritroverà sempre al Centro Pavesi per il secondo collegiale.
Il raduno si svolgerà dal 27 al 30 aprile.
Le convocate della Nazionale B
Undici le atlete chiamate per il ritiro:
Valeria Battista (UYBA Volley)
Federica Pelloni (UYBA Volley)
Alessia Bolzonetti (Volley Bergamo)
Asia Bonelli (HR Volley Macerata)
Sara Caruso (Consolini Volley)
Alice Nardo (Consolini Volley)
Anna Piovesan (Consolini Volley)
Veronica Costantini (Igor Volley)
Giorgia Frosini (Volley Talmassons)
Islam Gannar (Volley Talmassons)
Francesca Scola (Volley Talmassons)