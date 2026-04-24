Musetti parte forte a Madrid: Hurkacz battuto in due set

L’azzurro supera il secondo turno del Masters 1000 con un 6-4 7-6(4): ora sfida a Griekspoor.

Buon debutto per Musetti

Inizia con una vittoria il cammino di Lorenzo Musetti al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione, in corso sulla terra battuta della Caja Magica.

Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie, è entrato in gara direttamente al secondo turno.

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Successo contro Hurkacz

Musetti ha superato il polacco Hubert Hurkacz, ex numero 6 Atp e oggi 63° nel ranking, con il punteggio di 6-4 7-6(4) in un’ora e 51 minuti di gioco.

Un match solido per l’azzurro, che ha gestito bene i momenti chiave, chiudendo il secondo set al tie-break.

Prossimo avversario

Al terzo turno Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29, che ha eliminato il bosniaco Damir Dzumhur con un doppio 6-3 6-4.