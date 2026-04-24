Allianz nuovo Main Sponsor della Nazionale Italiana di Arrampicata Sportiva

Intesa quadriennale con la FASI: il brand accompagnerà la Nazionale azzurra nel percorso olimpico e paralimpico.

Partnership tra FASI e Allianz Italia

Allianz Italia è il nuovo main sponsor della Nazionale Italiana di Arrampicata Sportiva. La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana ha annunciato la firma di un accordo quadriennale che accompagnerà gli azzurri fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028.

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Sostegno al percorso internazionale

L’intesa prevede il supporto alla preparazione e alla partecipazione della Nazionale ai principali appuntamenti internazionali, tra Coppe del Mondo, Campionati Europei e Mondiali.

Il marchio Allianz sarà presente sul materiale tecnico ufficiale, sulle divise da gara e di rappresentanza, oltre che nei canali di comunicazione federali e negli eventi organizzati dalla FASI.

Valori condivisi

La collaborazione nasce dalla condivisione di valori come impegno, determinazione, sicurezza e fiducia, elementi centrali sia nello sport sia nella visione aziendale del gruppo assicurativo.

Le parole dei protagonisti

Il presidente FASI Davide Battistella ha commentato:

“Siamo orgogliosi di accogliere Allianz al nostro fianco come Main Sponsor della Nazionale Italiana. Questo accordo rappresenta un segnale forte della credibilità e dell’attrattività che il nostro movimento ha saputo costruire negli ultimi anni. Il supporto di un partner di questo livello ci permette di affrontare con ancora maggiore ambizione il percorso che ci porterà a Los Angeles 2028, investendo nello sviluppo dei nostri atleti e nel raggiungimento di nuovi traguardi internazionali”.

Il direttore generale di Allianz S.p.A., Maurizio Devescovi, ha dichiarato:

“Con questa partnership Allianz Italia affianca la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e la Nazionale azzurra in un percorso di crescita che guarda ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici. L’arrampicata sportiva è una disciplina che insegna a superare i propri limiti, ad affrontare le difficoltà con determinazione e a costruire il successo attraverso impegno, responsabilità e fiducia, valori che rispecchiano pienamente la visione di Allianz”.

Un progetto per tutto il movimento

La partnership si inserisce in una strategia più ampia della Federazione, volta a rafforzare l’intero movimento, dall’élite ai giovani talenti, fino ai progetti legati al para climbing.

Negli ultimi anni l’arrampicata sportiva ha registrato una forte crescita, consolidandosi come disciplina olimpica e ampliando la propria diffusione sia a livello agonistico che come pratica sportiva e stile di vita.