Weekend di grande sport su Sportface TV: boxe e scherma in diretta

Tre giorni di grande sport sulla piattaforma OTT: il Trofeo delle Aquile U15 di boxe a Lignano Sabbiadoro, il Campionato Nazionale Gold e Silver di scherma a Riccione e i Campionati Europei Under 23 di scherma a Cagliari. Tutto in diretta su Italia Boxe TV e Assalto – La TV della Scherma.

Un fine settimana ricchissimo per gli abbonati a Sportface TV, la piattaforma OTT che nel weekend dal 24 al 26 aprile trasmette in diretta tre eventi di rilievo nazionale e internazionale, con la boxe e la scherma protagoniste assolute.

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Boxe: Trofeo delle Aquile U15 a Lignano Sabbiadoro

Sul ring del Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro si combatte il Trofeo delle Aquile 2026, kermesse internazionale Under 15 organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con il Comitato Regionale FPI del Friuli Venezia Giulia. Il format adottato è il Round Robin, con le Nazionali U15 di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria a sfidarsi in tre giornate consecutive.

La diretta integrale è disponibile su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, con inizio alle ore 16:00 per tutte e tre le giornate:

Venerdì 24 aprile – ore 16:00 – Italia Boxe TV

– ore 16:00 – Italia Boxe TV Sabato 25 aprile – ore 16:00 – Italia Boxe TV

– ore 16:00 – Italia Boxe TV Domenica 26 aprile – ore 16:00 – Italia Boxe TV

Scherma: Campionato Nazionale Gold e Silver a Riccione

A Riccione è in corso il Campionato Nazionale Gold e Silver di Scherma 2026, che raduna Cadetti, Giovani e Assoluti in una delle rassegne più attese del calendario federale. Le dirette del weekend su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV:

Venerdì 24 aprile – ore 15:30 – Assalto TV

– ore 15:30 – Assalto TV Sabato 25 aprile – ore 16:30 – Assalto TV

– ore 16:30 – Assalto TV Domenica 26 aprile – ore 13:00 – Assalto TV

Scherma: Campionati Europei Under 23 a Cagliari

A Cagliari prendono il via i Campionati Europei Under 23 di Scherma 2026, con gli azzurri impegnati nella corsa a 12 titoli continentali. L’evento è trasmesso in diretta su Assalto – La TV della Scherma e disponibile anche su Amazon Prime Video:

Sabato 25 aprile – ore 19:00 – Assalto TV / Amazon Prime Video

– ore 19:00 – Assalto TV / Amazon Prime Video Domenica 26 aprile – ore 19:00 – Assalto TV / Amazon Prime Video

Entrambi gli eventi di scherma sono accessibili su Sportface TV al link tv.sportface.it.