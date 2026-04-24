Playoff NBA: Minnesota batte Denver in gara-3, Atlanta sorpassa New York, Toronto accorcia su Cleveland

Notte di ribaltoni nei primi turni: i Timberwolves dominano 113-96 e vanno sul 2-1, gli Hawks si prendono il vantaggio in serie grazie a McCollum, i Raptors restano in corsa con la coppia Barrett-Barnes

Tre gare nella notte dei playoff NBA, tre verdetti che rimescolano le carte nelle serie del primo turno. Denver finisce sotto, Atlanta sorpassa New York e Toronto torna in partita contro Cleveland.

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Minnesota-Denver 113-96: Timberwolves avanti 2-1

Match senza storia al Target Center, dove i Minnesota Timberwolves dominano dall’inizio alla fine e si portano in vantaggio per 2-1 nella serie contro i Denver Nuggets. Il risultato finale è 113-96, con un protagonista inatteso: Ayo Dosunmu, uscito dalla panchina, chiude come top scorer con 25 punti. Jalen McDaniels contribuisce con una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, mentre Anthony Edwards aggiunge 17 punti in 24 minuti sul parquet.

Dall’altra parte non bastano i 27 punti e 15 rimbalzi di un monumentale Nikola Jokic per evitare il ko in trasferta. Gara-4 è fissata per il 26 aprile alle ore 2:30 italiane: i Timberwolves possono conquistarsi il primo match point.

Atlanta-New York 109-108: Hawks avanti 2-1

Cuore, nervi e un canestro decisivo a 13 secondi dalla sirena. Gli Atlanta Hawks superano i New York Knicks 109-108 sul proprio parquet e si portano in vantaggio per 2-1 nella serie. Ancora una volta l’uomo della provvidenza è CJ McCollum, che con 23 punti e 5 rimbalzi segna il canestro del +1 che regala il sorpasso ai suoi. Jalen Johnson sfiora la tripla doppia con 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, mentre Jonathan Kuminga parte dalla panchina e contribuisce con 21 punti.

I Knicks sono ora con le spalle al muro: in gara-4 (26 aprile ore 00:00 italiane), il Madison Square Garden dovrà trasformarsi in fortezza per evitare di trovarsi in svantaggio 3-1 nella serie.

Toronto-Cleveland 126-104: Raptors accorciano

Dopo aver vinto le prime due gare in casa, i Cleveland Cavaliers cadono sul parquet di Toronto 126-104 in gara-3. I Raptors restano in corsa grazie a una serata stellare di RJ Barrett e Scottie Barnes, che combinano 66 punti dividendosi equamente il compito: 33 a testa. Per Cleveland serata storta al tiro: James Harden si ferma a 18 punti con il 38% dal campo, Donovan Mitchell ne aggiunge 15 con il 44%.