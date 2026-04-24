Roma, ufficiale l’addio a Ranieri: il club conferma la fiducia in Gasperini

Termina il rapporto con l’ex tecnico e advisor dei Friedkin: “Grazie per il contributo, ora avanti con una visione chiara”.

La nota ufficiale del club

L’AS Roma ha annunciato la fine del rapporto con Claudio Ranieri. A comunicarlo è stata la stessa società giallorossa con una nota ufficiale: “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato”.

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Il ringraziamento della società

Nel comunicato, il club ha voluto sottolineare il lavoro svolto dall’ex tecnico e advisor della proprietà Friedkin: “Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi”.

Fiducia nel progetto Gasperini

Guardando al futuro, la società ribadisce la propria linea: “La nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto”.

La Roma conferma inoltre la piena fiducia nell’attuale guida tecnica: “Piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.