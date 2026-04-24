Weekend di calcio su Sky e NOW: Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Serie C dal 24 al 27 aprile

Quattro giorni intensi sulla piattaforma: Torino-Inter e tre match di Serie A in co-esclusiva, sette partite di Premier League con Arsenal-Newcastle, la Bundesliga con Mainz-Bayern Monaco e l’ultima giornata di Serie C. Tutto su Sky e in streaming su NOW

Dal venerdì al lunedì, dal 24 al 27 aprile, Sky e NOW offrono un weekend ricchissimo di calcio con la Serie A Enilive, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie C Sky Wifi e la Barclays Women’s Super League.

Serie A Enilive – 34ª giornata

Tre match in co-esclusiva per la trentaquattresima giornata di campionato. Si parte sabato 25 aprile alle 20:45 con Verona-Lecce su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 (telecronaca Antonio Nucera, commento Lorenzo Minotti). Domenica 26 aprile alle 18 è la volta di Torino-Inter su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi). Il weekend di Serie A si chiude lunedì 27 aprile alle 20:45 con Lazio-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi).

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Gli studi accompagnano ogni giornata: venerdì dalle 20:00 Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Dario Massara e Luca Tommasini, poi dalle 22:45 Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Fabio Quagliarella. Sabato dalle 14:00 La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, poi dalle 20:00 e 22:45 Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo. Domenica dalle 12:00 La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, dalle 15:30 Sky Sunday Football con Leo Di Bello, dalle 20:00 Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Lunedì dalle 20:00 L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Premier League – 34ª giornata

Sette partite per completare la trentaquattresima giornata inglese. Si comincia venerdì 24 aprile alle 21:00 con Sunderland-Nottingham Forest su Sky Sport Calcio (telecronaca Paolo Ciarravano). Sabato 25 aprile cinque sfide: alle 13:30 Fulham-Aston Villa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (telecronaca Nicola Roggero); alle 16:00 Liverpool-Crystal Palace su Sky Sport Calcio (telecronaca Massimo Marianella), Wolverhampton-Tottenham su Sky Sport 251 (telecronaca Nicolò Ramella) e West Ham-Everton su Sky Sport 252 (telecronaca Matteo Marceddu); alle 18:30 Arsenal-Newcastle su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (telecronaca Federico Zancan). Il sipario cala lunedì 27 aprile alle 21:00 con Manchester United-Brentford su Sky Sport Arena (telecronaca Paolo Ciarravano).

Bundesliga – 31ª giornata

La trentaduesima giornata tedesca si apre venerdì 24 aprile alle 20:30 con Lipsia-Union Berlino su Sky Sport 251 (telecronaca Pietro Nicolodi). Sabato 25 aprile doppio appuntamento su Sky Sport Max: alle 15:30 Mainz-Bayern Monaco (telecronaca Pietro Nicolodi) e alle 18:30 Amburgo-Hoffenheim (telecronaca Christian Giordano). Domenica 26 aprile alle 15:30 Stoccarda-Werder Brema su Sky Sport Mix (telecronaca Paolo Ciarravano) e alle 17:30 Borussia Dortmund-Friburgo sul canale YouTube di Sky Sport (telecronaca Pietro Nicolodi).

Ligue 1 – 31ª giornata

Tre appuntamenti con il campionato francese. Venerdì 24 aprile alle 20:45 Brest-Lens su Sky Sport 252 (telecronaca Gianluigi Bagnulo). Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile alle 00:45 (in differita) Angers-PSG su Sky Sport Calcio (telecronaca Paolo Redi). Domenica 26 aprile alle 20:45 Olympique Marsiglia-Nizza su Sky Sport Calcio (telecronaca Massimo Marianella).

Barclays Women’s Super League

Sabato 25 aprile alle 13:00 su Sky Sport 252 appuntamento con Brighton-Manchester City al Broadfield Stadium (telecronaca Federico Zanon).

Serie C Sky Wifi – 38ª e ultima giornata

Cala il sipario sulla regular season della Serie C Sky Wifi 2025/2026 con l’ultima giornata distribuita su sabato e domenica. Sabato 25 aprile alle 20:30 tutte le dieci partite del Girone A in contemporanea: Inter U23-Union Brescia (Sky Sport Arena), Renate-Pro Patria (Sky Sport Mix), Pergolettese-Lecco (Sky Sport 252), Triestina-L.R. Vicenza (Sky Sport 253), Cittadella-Giana Erminio (Sky Sport 254), Dolomiti Bellunesi-Trento (Sky Sport 255), Ospitaletto Franciacorta-Novara (Sky Sport 256), Lumezzane-Virtus Verona (Sky Sport 257), Alcione Milano-Albinoleffe (Sky Sport 258), Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli (Sky Sport 259).

Domenica 26 aprile alle 14:30 il Girone B: Arezzo-Torres (Sky Sport Calcio e Sky Sport 252), Campobasso-Ascoli (Sky Sport 251), Ternana-Pianese (Sky Sport 253), Forlì-Perugia (Sky Sport 254), Juventus Next Gen-Bra (Sky Sport 255), Vis Pesaro-Sambenedettese (Sky Sport 256), Pontedera-Livorno (Sky Sport 257), Guidonia Montecelio-Carpi (Sky Sport 258), Gubbio-Pineto (Sky Sport 259). Alle 18:00 chiude il Girone C: Atalanta U23-Catania (Sky Sport Max), Trapani-Siracusa (Sky Sport Mix), Foggia-Salernitana (Sky Sport 252), Benevento-Audace Cerignola (Sky Sport 253), Crotone-Latina (Sky Sport 254), Cavese-Cosenza (Sky Sport 255), Casertana-Giugliano (Sky Sport 256), Potenza-Monopoli (Sky Sport 257), Team Altamura-Casarano (Sky Sport 258), AZ Picerno-Sorrento (Sky Sport 259).

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