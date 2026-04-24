Trofeo delle Aquile 2026 a Lignano Sabbiadoro: le Nazionali U15 in diretta su Italia Boxe TV

Da oggi al 26 aprile il Bella Italia EFA Village ospita la kermesse organizzata dalla FPI: Italia, Croazia, Estonia e Ungheria si sfidano nel formato Round Robin. Tutte le giornate in diretta su Sportface TV dalle 16:00

Al via oggi, venerdì 24 aprile, il Trofeo delle Aquile 2026, manifestazione pugilistica dedicata alle categorie Under 15 e ospitata presso il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro. L’evento proseguirà fino a domenica 26 aprile.

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La kermesse è organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con il Comitato Regionale FPI del Friuli Venezia Giulia e adotta il formato del Round Robin, che vedrà sfidarsi le Nazionali U15 di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria in un confronto diretto tra le giovani promesse del pugilato europeo.

Dove vederlo in diretta

Tutte e tre le giornate di gara saranno trasmesse in diretta integrale a partire dalle ore 16:00 su Italia Boxe TV, il canale dedicato alla boxe della piattaforma OTT Sportface TV, accessibile al seguente LINK.