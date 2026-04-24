Atletica, 10.000 metri tricolori a Sulmona: sfide e occhi su La Spezia

Weekend del 25-26 aprile in Abruzzo con i Campionati italiani: in pista Del Buono e Nimbona, Guerra e Selvarolo.

Sulmona ospita i Campionati italiani dei 10.000

Un fine settimana tricolore con uno sguardo già rivolto all’Europa. A Sulmona (L’Aquila) si disputano i Campionati italiani dei 10.000 metri su pista, appuntamento chiave in vista della Coppa Europa di specialità prevista il 23 maggio a La Spezia.

Per la prima volta la manifestazione si sviluppa su due giornate: sabato spazio ai master, mentre domenica saranno assegnati i titoli assoluti e promesse.

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Donne: Del Buono contro Nimbona

Tra le protagoniste più attese c’è Federica Del Buono (Carabinieri), argento a squadre nella passata edizione della Coppa Europa e autrice di 31:25.41, quinto tempo italiano di sempre, ottenuto agli Europei di Roma 2024.

A contenderle il titolo sarà Elvanie Nimbona (Caivano Runners), reduce dal 1h08:38 nella mezza maratona di Berlino, vicino al record italiano. Sui 10.000 vanta un personale di 32:55.35 (32:11 su strada).

In chiave podio attenzione anche a Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan), sesta agli Europei U23, e Melissa Fracassini (Atl. Arcs Cus Perugia), già tricolore nel cross corto. Nella categoria promesse saranno in gara Laura ed Elena Ribigini (Atl. Arcs Cus Perugia).

Uomini: Guerra cerca il bis

Nel settore maschile riflettori su Francesco Guerra (Carabinieri), campione in carica e determinato a confermarsi dopo il 28:22.07 su pista nel 2024 e il 27:39 sui 10 km su strada in autunno.

A sfidarlo sarà Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), che dopo un periodo di stop per infortunio è tornato competitivo con 27:48 a Lille e 28:03 a Laredo.

Tra gli altri nomi da seguire Konjoneh Maggi (Atl. Casone Noceto), insieme ai compagni di squadra Alberto Mondazzi e Luca Alfieri. Nella categoria under 23 attesi Abrham Asado (Atl. Casone Noceto) e Mauro Dallapiccola (Atl. Valle di Cembra).

Evento nel segno della tradizione

La rassegna è stata presentata al Comune di Sulmona dall’Atletica Amatori Serafini, guidata dal presidente Luigi Carrozza. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere federale Carlo Cantales, il presidente FIDAL Abruzzo Massimo Pompei, l’assessore allo sport Gianluca Giammarco e il presidente CONI Abruzzo Antonello Passacantando.

Nel corso dell’evento è stata consegnata la Stella d’argento al merito sportivo ad Annelies Knoll.

A distanza di 27 anni, Sulmona torna così a ospitare i Campionati italiani dei 10.000 metri, già disputati nel 1999 al complesso Nicola Serafini.