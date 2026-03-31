Volley europeo su Sky: Milano per la Challenge Cup, Perugia e Civitanova in Champions

Settimana decisiva per le italiane nelle coppe europee: in campo la finale di ritorno della Challenge Cup e i quarti di finale di CEV Champions League.

Milano a caccia della Challenge Cup

Il grande volley europeo torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con appuntamenti decisivi tra Challenge Cup e CEV Champions League. Mercoledì 1° aprile alle 20.30 la Powervolley Milano affronta i belgi del Lindemans Aalst nella finale di ritorno della Challenge Cup maschile.

La formazione italiana parte dal vantaggio conquistato nella gara di andata, vinta con un netto 0-3, e avrà l’opportunità di conquistare davanti al pubblico dell’Allianz Cloud il secondo trofeo della sua storia nella competizione.

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Champions League, Perugia e Civitanova in campo

Sempre mercoledì 1° aprile, alle 20.30 su Sky Sport Arena, la Sir Sicoma Perugia ospita il Guaguas Las Palmas nel ritorno dei quarti di finale della CEV Champions League maschile. La sfida resta apertissima dopo il successo al tie-break ottenuto all’andata dalla squadra allenata da Angelo Lorenzetti.

Giovedì 2 aprile alle 18 riflettori puntati su Aluron CMC Zawiercie-Lube Civitanova. La formazione marchigiana è chiamata a rimontare dopo la sconfitta per 0-3 subita nella gara di andata e proverà a ribaltare il risultato in Polonia per conquistare l’accesso alla fase successiva della competizione.

Il volley europeo su Sky e NOW

Le sfide saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con aggiornamenti, highlights e approfondimenti disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali.

Programmazione TV

Mercoledì 1° aprile – ore 20.30

Powervolley Milano-Lindemans Aalst

Finale di ritorno Challenge Cup maschile

Sky Sport Uno e Sky Sport Mix

Sir Sicoma Perugia-Guaguas Las Palmas

Quarti di finale CEV Champions League

Sky Sport Arena

Giovedì 2 aprile – ore 18

Aluron CMC Zawiercie-Lube Civitanova

Quarti di finale CEV Champions League

Sky Sport Uno e Sky Sport Arena