Volley, Cuba si qualifica alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: Canada battuto 3-1

La nazionale caraibica conquista il torneo di qualificazione NORCECA superando i padroni di casa a Moncton per 25-21, 25-23, 23-25, 25-22. Decisivi Yant con 25 punti e Lopez con 22.

Cuba conquista la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La nazionale maschile caraibica si aggiudica il torneo preolimpico NORCECA battendo il Canada per 3-1 nella sfida disputata all’Avenir Centre di Moncton e ottiene così il posto riservato al continente.

Il match si è chiuso con i parziali di 25-21, 25-23, 23-25, 25-22. Cuba si aggiunge agli Stati Uniti, già qualificati in quanto Paese ospitante, e al Giappone, vincitore dei Campionati Asiatici.

Cuba-Canada 3-1, Yant decisivo nei momenti chiave

Dopo aver controllato il primo set, Cuba ha costruito un vantaggio di cinque punti anche nel secondo. Il Canada è però riuscito a rimontare fino al 22-22, prima della nuova accelerazione dei caraibici, capaci di conquistare tre degli ultimi quattro punti. Marlon Yant ha firmato due attacchi vincenti nella fase decisiva, compreso quello che ha chiuso il parziale.

Spinto dal pubblico di casa, il Canada ha riaperto la partita aggiudicandosi il terzo set. Equilibrato anche il quarto, con Stephen Maar a firmare il 21-21. Da quel momento Cuba ha conquistato quattro dei successivi cinque punti, mettendo fine all’incontro e facendo partire la festa per la qualificazione olimpica.

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Yant top scorer, Lopez chiude con 22 punti

Cuba ha fatto meglio in attacco, con 62 punti contro 57, e al servizio, chiudendo il conto degli ace sul 9-3. Il Canada ha invece prevalso a muro per 8-6.

Yant è stato il miglior realizzatore della partita con 25 punti. Alle sue spalle il compagno Miguel Lopez ne ha messi a segno 22, compresi tre muri, miglior dato del match. Alejandro Gonzalez ha aggiunto 14 punti, mentre Gonzalez e Yant hanno realizzato tre ace ciascuno. Nove i punti di Robertlandy Simon.

Per il Canada, Maar ha chiuso a quota 22 e Eric Loeppky a 14. Il libero Landon Currie è stato invece il miglior difensore dell’incontro con sette recuperi.

Cuba torna ai Giochi dopo Rio 2016

La qualificazione permette a Cuba di tornare nel torneo olimpico maschile dopo aver saltato Tokyo 2020 e Parigi 2024. L’ultima partecipazione risaliva a Rio 2016, quando la nazionale caraibica concluse all’undicesimo posto.

«Questa è la sensazione più bella del mondo, avere un posto ai Giochi Olimpici. Non abbiamo partecipato all’ultima Olimpiade, ora abbiamo il biglietto per Los Angeles», ha commentato il ct cubano Jesús Cruz López.

Soddisfazione anche per Robertlandy Simon: «È fantastico, perché abbiamo provato per tanti anni a raggiungere questo obiettivo. Sono davvero felice per me e per la mia squadra».

Los Angeles 2028, le prossime qualificazioni nel volley maschile

Il quadro delle qualificate si completerà attraverso gli altri tornei continentali e le successive finestre previste dal percorso olimpico. Oltre a Stati Uniti, Giappone e Cuba, un altro posto arriverà dal confronto sudamericano tra Brasile e Argentina, mentre in settimana sarà assegnato il pass africano.

Il prossimo sabato 26 settembre sarà invece definita la nazionale campione d’Europa che otterrà la qualificazione. Altri tre posti saranno assegnati attraverso i Mondiali 2027, mentre gli ultimi tre pass arriveranno dal ranking FIVB aggiornato dopo la Nations League 2028.