Mondiali corsa su strada 2026, Ngetich vince la mezza maratona con il record del mondo

La keniana domina la gara di Copenaghen in 1h05:15 e migliora di un secondo il primato mondiale della mezza maratona per sole donne. Argento a Veronica Loleo, bronzo alla ruandese Florence Niyonkuru.
Agnes Jebet Ngetich domina la mezza maratona femminile ai Mondiali 2026 di corsa su strada di Copenaghen. La keniana, tra le grandi favorite della vigilia, prende il comando fin dalle prime fasi e chiude in 1h05:15, tempo che vale il nuovo record del mondo della specialità in una gara riservata alle sole donne.
Ngetich imposta subito un ritmo elevatissimo: transita ai 5 km in 15:12, con già dieci secondi di margine sulle prime inseguitrici, e continua ad aumentare il vantaggio nella parte centrale della prova.
Ngetich da record: 1h05:15 a Copenaghen
Al rilevamento dei 10 km la campionessa mondiale in carica di corsa campestre passa in 30:39, mantenendo un’andatura che nessuna delle rivali riesce a sostenere fino al traguardo.
Il crono finale di 1h05:15 migliora di un secondo il precedente record mondiale della mezza maratona per sole donne, stabilito dalla connazionale Peres Jepchirchir a Gdynia nel 2020.
Con questa prestazione Ngetich consolida inoltre il proprio ruolo ai vertici mondiali sulla distanza dei 21,097 km, detenendo ora due dei tre tempi più veloci mai fatti registrare.
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Doppietta Kenya, Niyonkuru firma il record del Ruanda
Il Kenya festeggia anche la medaglia d’argento di Veronica Loleo, seconda in 1h06:05. Alle sue spalle Florence Niyonkuru conquista il bronzo in 1h06:08, stabilendo il nuovo record nazionale del Ruanda.
Il secondo posto si decide allo sprint, con Loleo capace di precedere Niyonkuru nel tratto conclusivo.
Nimbona 21ª, giornata difficile per Yaremchuk
Tra le italiane, Elvanie Nimbona chiude al 21° posto con il tempo di 1h09:14, non lontano dal personale di 1h08:38 ottenuto lo scorso marzo a Berlino.
Più complicata invece la prova della primatista italiana Sofiia Yaremchuk, che termina nelle posizioni più arretrate con il tempo di 1h14:31.