Europei boxe 2026, Charaabi ai quarti nei 54 kg: Resende battuta con verdetto unanime

Esordio convincente per l’azzurra a Sofia, che supera nettamente la portoghese con tre 30-27 sui cartellini. Mercoledì 23 settembre sfiderà Anastasia Kool per un posto in semifinale.
Sirine Charaabi conquista l’accesso ai quarti di finale degli Europei 2026 di boxe, in corso a Sofia, in Bulgaria. Nella categoria fino a 54 kg, l’azzurra supera con verdetto unanime la portoghese Sofia Resende e prosegue il proprio cammino nella rassegna continentale.
Nel prossimo turno Charaabi affronterà la russa Anastasia Kool. Il quarto di finale è in programma nella sessione diurna di mercoledì 23 settembre.
Charaabi parte con cautela e prende subito il controllo
Nel primo round l’italiana imposta un incontro prudente, cercando comunque di sfruttare le proprie qualità nel combattimento a corta distanza. Resende prova a rispondere, ma diverse combinazioni della portoghese non trovano il bersaglio.
La maggiore precisione di Charaabi viene premiata dai giudici, che assegnano tutti e cinque la prima ripresa all’azzurra con il punteggio di 10-9.
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Secondo round decisivo per l’azzurra
Nella seconda frazione Charaabi aumenta l’efficacia dei propri colpi, trovando con buona continuità il bersaglio con il destro. Resende prova soprattutto ad agire di rimessa, senza però riuscire a cambiare l’andamento del confronto.
L’italiana gestisce bene le distanze e limita i rischi, pur attraversando qualche fase meno attiva. Anche la seconda ripresa viene assegnata all’unanimità a Charaabi, che mette così una seria ipoteca sul passaggio del turno.
Verdetto unanime: 30-27 su tutti i cartellini
Con un margine ormai rassicurante, nel terzo round Charaabi controlla il match senza la necessità di aumentare ulteriormente il ritmo. L’azzurra gestisce il vantaggio fino alla sirena e completa senza particolari difficoltà il proprio esordio agli Europei.
Il verdetto finale certifica la superiorità mostrata sul ring: 30-27 su tutti e cinque i cartellini. Charaabi approda così ai quarti di finale, dove ad attenderla ci sarà Kool.