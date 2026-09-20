Mondiali canoa polo 2026, Italia in finale: Gran Bretagna battuta 4-3

Gli azzurri superano i britannici in semifinale e si giocheranno il titolo iridato contro la Germania alle 15:40. Decisiva la doppietta di Paolo Messina.

L’Italia maschile vola in finale ai Mondiali 2026 di canoa polo, in corso a Duisburg. Gli azzurri superano la Gran Bretagna per 4-3 in semifinale e conquistano il diritto di giocarsi il titolo iridato contro i padroni di casa della Germania.

La finale è in programma alle 15:40. I tedeschi hanno ottenuto il pass per l’ultimo atto battendo la Francia per 4-3 dopo i tempi supplementari.

Italia-Gran Bretagna 4-3, azzurri avanti nel primo tempo

L’Italia sblocca la partita al 3’20” con Andrea Bertelloni. Gli azzurri trovano poi il raddoppio al 5’16” grazie a Paolo Messina.

La Gran Bretagna reagisce prima dell’intervallo e al 7’50” accorcia le distanze con Caleb Bowden. La prima frazione si chiude così sul 2-1 in favore della Nazionale italiana.

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Messina firma la doppietta, Lampò segna il 4-1

In avvio di ripresa l’Italia torna ad allungare. Al 12’35” Messina realizza la propria seconda rete personale e porta il punteggio sul 3-1.

Gli azzurri riescono a contenere il tentativo di rimonta britannico e al 17’35” trovano anche il quarto gol con Tommaso Gaetano Lampò.

Rimonta britannica nel finale, l’Italia difende il 4-3

La Gran Bretagna non si arrende e negli ultimi minuti riapre la sfida. Ancora Bowden va a segno al 19’04” e poi al 19’19”, completando la propria tripletta personale e riportando i britannici a una sola lunghezza.

L’Italia resiste però alla pressione conclusiva e conserva il vantaggio fino al termine, chiudendo sul definitivo 4-3 e conquistando così l’accesso alla finale mondiale.

Mondiali canoa polo, Italia-Germania vale il titolo

Per gli azzurri si profila quindi un nuovo confronto con la Germania, dopo la sfida della seconda fase vinta dai padroni di casa per 5-3. Questa volta in palio ci sarà il titolo mondiale: appuntamento alle 15:40 a Duisburg.