Mondiali di ciclismo, oggi la cronometro femminile: Reusser cerca il bis, Longo Borghini e Guazzini sfidano le big

Si apre oggi il programma Elite dei Mondiali di ciclismo 2026 con la cronometri individuale femminile. A Montreal le migliori specialiste al mondo si sfideranno su un tracciato di 39,2 chilometri, con partenza da Avnue du Parc alle 15.19 e arrivo dell’ultima atleta previsto intorno alle 17.20. La grande favorita è Marlen Reusser, campionessa del mondo in carica dopo il successo ottenuto lo scorso anno a Kigali.

Percorso veloce, ma il finale in salita può fare la differenza

La prova sarà quasi interamente pianeggiante e quindi particolarmente adatta alle specialiste della potenza e dell’aerodinamica. Le difficoltà principali saranno concentrare nei primi chilometri, caratterizzati da una discesa tecnica con diverse curve, e soprattutto nel finale verso Parc Jeanne-Mance.

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Gli ultimi 400 metri presentano infatti una pendenza media del 6,1%, dettaglio che potrebbe incidere sulla gestione dello forzo. I rilevamenti intermedi saranno posti a chilometri 10,1, 21,8 e 29,8.

Russer favorita, Longo Borghini e Guazzini inseguono il podio

Reusser parte con i favori del pronostico, ma alle sue spalle la lotta per le medaglie si annuncia apertissima. L’Italia punta soprattutto su Elisa Longo Borghini, più volte campionessa nazionale a cronometro e candidata a un risultato importante, anche in vista della prova in linea del 26 settembre.

Tra le principali rivali figurano Lotte Kopecky, Demi Volering, Juliette Berthet e Zoe Backstedt, senza dimenticare Paula Blasi e Lieke Nooijen. Attenzione anche a Vittoria Guazzini, che proverà a inserire nella lotta per le posizioni di vertice. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD a partire dalle 14.55.