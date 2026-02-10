Il grande volley europeo su Sky e NOW: Champions League maschile, tutte le sfide delle italiane

Torna la CEV Champions League maschile con la 4ª giornata della regular season: Civitanova, Perugia e Trento in campo in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Settimana di grande volley internazionale nella Casa dello Sport di Sky, con le squadre italiane protagoniste della CEV Champions League maschile, giunta alla quarta giornata della regular season. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW, con ampia copertura editoriale tra notizie, classifiche e highlights.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le formazioni italiane scendono in campo con obiettivi chiari: Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia puntano alla qualificazione diretta ai quarti di finale, mentre Itas Trento cerca il riscatto immediato dopo la finale di Coppa Italia.

Di seguito l’elenco completo, ufficiale e cronologico di TUTTI gli eventi di volley in programma su Sky e NOW, senza eccezioni.

🏐 CEV CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE

4ª GIORNATA – REGULAR SEASON

🔴 MARTEDÌ 10 FEBBRAIO

Ore 20:00

Montpellier HSC VB – Cucine Lube Civitanova

Sky Sport Arena

Telecronaca: Rudy Palermo, Andrea Zorzi

Trasferta francese per Civitanova, che ha il primo match-point per chiudere la pool al comando e staccare il pass diretto per i quarti di finale.

🔴 GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

Ore 18:00

VK Lvi Praga – Sir Susa Vim Perugia

Sky Sport Arena

Telecronaca: Giovanni Cristiano

Perugia vola a Praga con l’obiettivo di blindare il primo posto nel girone ed evitare il passaggio dai playoff.

Ore 20:00

ACH Lubiana – Itas Trento

Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

Telecronaca: Stefano Locatelli

Trasferta slovena per Trento, chiamata a una reazione immediata dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia.

📺 Copertura editoriale Sky Sport

Oltre alle dirette, il grande volley europeo è protagonista anche:

su Sky Sport 24 con aggiornamenti continui

sul sito SkySport.it

sull’ APP Sky Sport

sui profili social ufficiali Sky Sport

Con risultati, classifiche, highlights e approfondimenti dedicati alla Champions League maschile.