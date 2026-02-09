Salto con gli sci alle Olimpiadi 2026: Raimund d’oro sull’HS107 di Predazzo

Nella gara individuale maschile di salto con gli sci sul trampolino normale HS107 ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, svoltasi a Predazzo in Val di Fiamme, il tedesco Philipp Raimund ha a sorpresa conquistato la medaglia d’oro con una prestazione solida e regolare, segnando uno dei momenti più significativi per la disciplina in questa edizione dei Giochi.

L’evento, tra i più attesi della rassegna sul trampolino corto, ha visto competere i migliori saltatori del mondo su una pedana che è diventata teatro di imprese e sorprese.

Raimund oro e il podio internazionale

Sulla pista olimpica dello Stadio del Salto di Predazzo, Raimund ha portato a casa il titolo olimpico nella prova individuale maschile dopo due salti di grande efficacia, accumulando un punteggio complessivo che lo ha distanziato dagli avversari. Al secondo posto si è piazzato Kacper Tomasiak della Polonia, mentre la medaglia di bronzo è stata condivisa tra Red Nikaido del Giappone e Gregor Deschwanden della Svizzera, in una situazione di parità ai punti finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La vittoria di Raimund rappresenta uno splendido risultato personale e un’importante affermazione per la Germania, che dimostra di avere una forte tradizione in questa disciplina tecnica e spettacolare. Il salto con gli sci su trampolino normale ha regalato un evento avvincente chiuso sulla pedana di Predazzo, dove il gruppo di atleti partecipanti ha dato spettacolo davanti al pubblico locale ed internazionale.

L’Italia e gli altri risultati della gara

Tra gli italiani protagonisti in gara, Giovanni Bresadola ha portato a casa una prova convincente, chiudendo 19esimo nella classifica finale. Un piazzamento che, pur non valendo una medaglia, rappresenta uno degli esiti migliori tra i saltatori azzurri in questa competizione individuale e una conferma delle potenzialità dell’Italia nella specialità.

La gara maschile sul trampolino normale di Predazzo si inserisce nel più ampio programma di salto con gli sci dei Giochi, che comprende anche le prove femminile, il trampolino lungo e la gara a squadre mista, tute ospitate nello stesso impianto trentino. Negli eventi precedenti, come il salto femminile ad esempio, la norvegese Anna Odine Strom ha vinto l’oro, confermando lo spettacolo e l’equilibrio di questa disciplina,