Olimpiadi Milano-Cortina 2026: programma e protagonisti azzurri del 10 febbraio

Martedì 10 febbraio i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 offrono un calendario denso di eventi, con numerose competizioni in programma e molte opportunità per gli atleti azzurri di distinguersi.

Dopo una terza giornata in cui l’Italia ha visto spezzarsi la striscia di podi, pur mantenendo comunque il passo con importanti qualificazioni, il programma di oggi si presenta molto articolato e ricco di finali.

Saranno disputate ben nove gare per l’oro, con grande attenzione su discipline come biathlon, sci alpino combinato a squadre, curling misto e sprint di fondo.

Gli azzurri in gara: orari, discipline e potenziali sorprese

La giornata si apre già alle 09:15 con le qualificazioni dello sprint di sci di fondo in tecnica classifica, femminile e maschile, seguite nel corso della mattinata dalla combinata a squadre femminile di sci alpino e delle batterie di short track.

In gara per l’Italia ci saranno, tra gli altri, Federico Pellegrino sul fondo e la squadra femminile alpina composta da Sofia Goggia, Lara della Mea, Laura Pirovano, Nicol e Nadia Delago.

Nel pomeriggio sono in programma la finale del biathlon maschile individuale 20 km, la fase conclusiva della combinata femminile, e la finale per il bronzo del doppio misto di curling con Stefania Costantini e Amos Mosaner, che sono tra i principali protagonisti azzurri attesi sul podio. Anche la staffetta mista dello short track e la gara di hockey femminile Italia-Germania catturano l’attenzione degli appassionati.

Speranze di medaglia e prospettive per gli azzurri

Le speranze di medaglia per l’Italia restano vive e variegate. Il doppio misto nel curling, con Constantini e Mosaner, punta a salire sul gradino più basso del podio podio contro una Gran Bretagna ostica ma battile. Nel biathlon, invece, Tommaso Giacomel non ha intenzione di fare da comparsa e sogna un risultato di rilievo nella 20km, mentre Pellegrino punta a ripetere il podio olimpico di Pechino 2022 nello sprint.

Anche la staffetta mista di short track, con la leggendaria Arianna Fontana, può dire la sua contro nazionali forti (e favorite) come Canada e Corea. Infine, nella combinata femminile di sci alpino l’Italia non manca di potenziali medagliette, con l’accoppiata Goggia-Della Mea tra le più attese.