Sport in TV oggi, martedì 10 febbraio: Olimpiadi, tennis, calcio e basket in primo piano

Dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina al grande tennis internazionale, passando per calcio, basket e volley: il programma completo con tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta tv e streaming.
Il palinsesto sportivo di martedì 10 febbraio propone una delle giornate più ricche dell’intera settimana, con eventi distribuiti dall’alba fino a tarda sera e un’offerta che attraversa discipline, campionati e competizioni internazionali.
La scena è inevitabilmente dominata dagli Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in diretta per l’intera giornata su Rai ed emittenti internazionali, ma non mancano appuntamenti di grande richiamo anche per tennis, calcio, basket e volley.
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Si parte alle 09:15 con una nuova giornata di gare olimpiche. Le competizioni sono trasmesse in diretta su Rai 2, RaiSport HD e in streaming su RaiPlay, Eurosport 1 e 2, Discovery+, DAZN e HBO Max, con copertura continua fino al termine delle prove serali.
Tennis: ATP e WTA tra Europa, Medio Oriente e Sud America
Dalle 11:00 spazio al tennis indoor europeo con il primo turno dell’ATP di Rotterdam, in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.
Alla stessa ora riflettori puntati anche sul WTA di Doha, con i match di singolare trasmessi su SuperTennis e Sky. In programma i confronti Paolini-Sakkari e Cocciaretto-Gauff, seguiti dal torneo di doppio femminile alle 12:30, con Errani/Paolini impegnate contro Eikeri/Jiang.
Nel pomeriggio, dalle 17:00, tocca all’ATP di Buenos Aires, mentre in serata, alle 19:00, spazio all’ATP di Dallas con il match di Cobolli.
Calcio: Serie C, Serie B, Premier League e Coppa Italia
Il calcio italiano è protagonista fin dal tardo pomeriggio con una lunga serie di gare di Serie C, tutte in diretta su Sky e NOW a partire dalle 18:00.
Alle 20:00 va in scena un turno completo di Serie B, con cinque partite trasmesse in contemporanea su DAZN e LAB Channel.
La serata calcistica prosegue con la Premier League, con tre incontri in diretta tra le 20:30 e le 21:15, visibili su Sky Sport e NOW.
Il momento clou per il pubblico italiano arriva alle 21:00, quando allo stadio Maradona si gioca Coppa Italia: Napoli-Como, match trasmesso in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.
Basket: EuroCup e Basketball Champions League
Ampio spazio anche al basket europeo. Dalle 18:30 iniziano le sfide di EuroCup e Basketball Champions League, con match trasmessi su EuroLeague TV e DAZN.
Alle 20:00 appuntamento di grande rilievo con Trento-Ulm, valida per l’EuroCup, in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW ed EuroLeague TV.
Volley: Champions League, Challenge Cup e Serie A1 femminile
Il volley completa il quadro con impegni europei e italiani. Alle 18:00 doppio appuntamento con la Challenge Cup maschile e la Champions League, mentre alle 19:00 la Serie A1 femminile propone la sfida tra Il Bisonte Firenze e Conegliano, visibile in streaming su VBTV.
📅 CALENDARIO SPORT IN TV – MARTEDÌ 10 FEBBRAIO
🕘 09:15
Sport invernali – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Diretta tv: Rai 2 (09:15–13:00, 13:30–20:30, 21:00 fino al termine)
RaiSport HD (10:30–14:10, 16:40 fino al termine)
Streaming: RaiPlay, Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max
🕚 11:00
Tennis – ATP Rotterdam 2026, primo turno
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)
Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV
Tennis – WTA Doha 2026, primo turno
Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)
Streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo, NOW
• Paolini vs Sakkari (ore 11:30)
• Cocciaretto vs Gauff (ore 13:00)
🕧 12:30
Tennis – WTA Doha 2026, doppio femminile
Errani/Paolini vs Eikeri/Jiang
Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203)
Streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo, NOW
🕐 13:00
Tennis – ATP Rotterdam 2026, doppio
Bolelli/Vavassori vs Royer/Bublik
Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)
Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV
🕔 17:00
Tennis – ATP Buenos Aires 2026, primo turno
Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)
Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV
• Passaro vs Buse (non prima delle 21:00)
• Berrettini vs Coria (non prima delle 22:30)
🕕 18:00
Calcio – Serie C
• Trapani vs Benevento – Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251
• Cavese vs Monopoli – Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252
• Sorrento vs Giugliano – Sky Sport Max (206), Sky Sport 253
• Team Altamura vs Latina – Sky Sport Mix (211), Sky Sport 254
Streaming: SkyGo, NOW
Volley – Challenge Cup
Norwid Czestochowa vs Milano
Streaming: EuroVolley TV
Volley – Champions League
Montpellier HSC VB vs Lube Civitanova
Diretta tv: Sky Sport Arena (204)
Streaming: SkyGo, NOW, EuroVolley TV, DAZN
🕡 18:30
Basket – EuroCup
Panionis vs Besiktas – Streaming: EuroLeague TV
Basket – Basketball Champions League
• AS Karditsas vs AEK Athens – Streaming: DAZN
• Nymburk vs Tenerife – Streaming: DAZN
🕖 19:00
Volley femminile – Serie A1
Il Bisonte Firenze vs Prosecco Doc Imoco Conegliano
Streaming: VBTV
Tennis – ATP Dallas 2026, primo turno
Cobolli vs Pinnington Jones
Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)
Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV
Basket – EuroCup
Slask Wroclaw vs Cedevita Olimpija
Streaming: EuroLeague TV
🕢 19:30
Basket – Basketball Champions League
Hapoel Holon vs Rytas
Streaming: DAZN
🕗 20:00
Basket – Basketball Champions League
• Alba Berlin vs Tofas – Streaming: DAZN
• Chalon/Saone vs Joventut – Streaming: DAZN
Basket – EuroCup
Trento vs Ulm
Diretta tv: Sky Sport Basket (205)
Streaming: SkyGo, NOW, EuroLeague TV
Calcio – Serie B
• Virtus Entella vs Cesena
• Padova vs Carrarese
• Pescara vs Catanzaro
• Reggiana vs Mantova
• Venezia vs Modena
Streaming: DAZN, LAB Channel
🕣 20:30
Calcio – Premier League
• Chelsea vs Leeds – Sky Sport Uno (201)
• Tottenham vs Newcastle – Sky Sport 257
• Everton vs Bournemouth – Sky Sport 258
Streaming: SkyGo, NOW
Calcio – Serie C
• Catania vs Audace Cerignola – Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251
• Salernitana vs Casarano – Sky Sport 252
• Atalanta U23 vs Potenza – Sky Sport 253
• Casertana vs Crotone – Sky Sport 254
• Cosenza vs Siracusa – Sky Sport 255
• Foggia vs Picerno – Sky Sport 256
Streaming: SkyGo, NOW
🕘 21:00
Calcio – Coppa Italia
Napoli vs Como
Diretta tv: Italia 1 HD
Streaming: Mediaset Infinity
🕘 21:15
Calcio – Premier League
West Ham vs Manchester United
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213)
Streaming: SkyGo, NOW