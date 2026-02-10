Sport in TV oggi, martedì 10 febbraio: Olimpiadi, tennis, calcio e basket in primo piano

Dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina al grande tennis internazionale, passando per calcio, basket e volley: il programma completo con tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta tv e streaming.

Il palinsesto sportivo di martedì 10 febbraio propone una delle giornate più ricche dell’intera settimana, con eventi distribuiti dall’alba fino a tarda sera e un’offerta che attraversa discipline, campionati e competizioni internazionali.

La scena è inevitabilmente dominata dagli Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in diretta per l’intera giornata su Rai ed emittenti internazionali, ma non mancano appuntamenti di grande richiamo anche per tennis, calcio, basket e volley.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Si parte alle 09:15 con una nuova giornata di gare olimpiche. Le competizioni sono trasmesse in diretta su Rai 2, RaiSport HD e in streaming su RaiPlay, Eurosport 1 e 2, Discovery+, DAZN e HBO Max, con copertura continua fino al termine delle prove serali.

Tennis: ATP e WTA tra Europa, Medio Oriente e Sud America

Dalle 11:00 spazio al tennis indoor europeo con il primo turno dell’ATP di Rotterdam, in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.

Alla stessa ora riflettori puntati anche sul WTA di Doha, con i match di singolare trasmessi su SuperTennis e Sky. In programma i confronti Paolini-Sakkari e Cocciaretto-Gauff, seguiti dal torneo di doppio femminile alle 12:30, con Errani/Paolini impegnate contro Eikeri/Jiang.

Nel pomeriggio, dalle 17:00, tocca all’ATP di Buenos Aires, mentre in serata, alle 19:00, spazio all’ATP di Dallas con il match di Cobolli.

Calcio: Serie C, Serie B, Premier League e Coppa Italia

Il calcio italiano è protagonista fin dal tardo pomeriggio con una lunga serie di gare di Serie C, tutte in diretta su Sky e NOW a partire dalle 18:00.

Alle 20:00 va in scena un turno completo di Serie B, con cinque partite trasmesse in contemporanea su DAZN e LAB Channel.

La serata calcistica prosegue con la Premier League, con tre incontri in diretta tra le 20:30 e le 21:15, visibili su Sky Sport e NOW.

Il momento clou per il pubblico italiano arriva alle 21:00, quando allo stadio Maradona si gioca Coppa Italia: Napoli-Como, match trasmesso in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Basket: EuroCup e Basketball Champions League

Ampio spazio anche al basket europeo. Dalle 18:30 iniziano le sfide di EuroCup e Basketball Champions League, con match trasmessi su EuroLeague TV e DAZN.

Alle 20:00 appuntamento di grande rilievo con Trento-Ulm, valida per l’EuroCup, in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW ed EuroLeague TV.

Volley: Champions League, Challenge Cup e Serie A1 femminile

Il volley completa il quadro con impegni europei e italiani. Alle 18:00 doppio appuntamento con la Challenge Cup maschile e la Champions League, mentre alle 19:00 la Serie A1 femminile propone la sfida tra Il Bisonte Firenze e Conegliano, visibile in streaming su VBTV.

📅 CALENDARIO SPORT IN TV – MARTEDÌ 10 FEBBRAIO

🕘 09:15

Sport invernali – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Diretta tv: Rai 2 (09:15–13:00, 13:30–20:30, 21:00 fino al termine)

RaiSport HD (10:30–14:10, 16:40 fino al termine)

Streaming: RaiPlay, Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max

🕚 11:00

Tennis – ATP Rotterdam 2026, primo turno

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV

Tennis – WTA Doha 2026, primo turno

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo, NOW

• Paolini vs Sakkari (ore 11:30)

• Cocciaretto vs Gauff (ore 13:00)

🕧 12:30

Tennis – WTA Doha 2026, doppio femminile

Errani/Paolini vs Eikeri/Jiang

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203)

Streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo, NOW

🕐 13:00

Tennis – ATP Rotterdam 2026, doppio

Bolelli/Vavassori vs Royer/Bublik

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV

🕔 17:00

Tennis – ATP Buenos Aires 2026, primo turno

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV

• Passaro vs Buse (non prima delle 21:00)

• Berrettini vs Coria (non prima delle 22:30)

🕕 18:00

Calcio – Serie C

• Trapani vs Benevento – Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251

• Cavese vs Monopoli – Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252

• Sorrento vs Giugliano – Sky Sport Max (206), Sky Sport 253

• Team Altamura vs Latina – Sky Sport Mix (211), Sky Sport 254

Streaming: SkyGo, NOW

Volley – Challenge Cup

Norwid Czestochowa vs Milano

Streaming: EuroVolley TV

Volley – Champions League

Montpellier HSC VB vs Lube Civitanova

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Streaming: SkyGo, NOW, EuroVolley TV, DAZN

🕡 18:30

Basket – EuroCup

Panionis vs Besiktas – Streaming: EuroLeague TV

Basket – Basketball Champions League

• AS Karditsas vs AEK Athens – Streaming: DAZN

• Nymburk vs Tenerife – Streaming: DAZN

🕖 19:00

Volley femminile – Serie A1

Il Bisonte Firenze vs Prosecco Doc Imoco Conegliano

Streaming: VBTV

Tennis – ATP Dallas 2026, primo turno

Cobolli vs Pinnington Jones

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV

Basket – EuroCup

Slask Wroclaw vs Cedevita Olimpija

Streaming: EuroLeague TV

🕢 19:30

Basket – Basketball Champions League

Hapoel Holon vs Rytas

Streaming: DAZN

🕗 20:00

Basket – Basketball Champions League

• Alba Berlin vs Tofas – Streaming: DAZN

• Chalon/Saone vs Joventut – Streaming: DAZN

Basket – EuroCup

Trento vs Ulm

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Streaming: SkyGo, NOW, EuroLeague TV

Calcio – Serie B

• Virtus Entella vs Cesena

• Padova vs Carrarese

• Pescara vs Catanzaro

• Reggiana vs Mantova

• Venezia vs Modena

Streaming: DAZN, LAB Channel

🕣 20:30

Calcio – Premier League

• Chelsea vs Leeds – Sky Sport Uno (201)

• Tottenham vs Newcastle – Sky Sport 257

• Everton vs Bournemouth – Sky Sport 258

Streaming: SkyGo, NOW

Calcio – Serie C

• Catania vs Audace Cerignola – Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251

• Salernitana vs Casarano – Sky Sport 252

• Atalanta U23 vs Potenza – Sky Sport 253

• Casertana vs Crotone – Sky Sport 254

• Cosenza vs Siracusa – Sky Sport 255

• Foggia vs Picerno – Sky Sport 256

Streaming: SkyGo, NOW

🕘 21:00

Calcio – Coppa Italia

Napoli vs Como

Diretta tv: Italia 1 HD

Streaming: Mediaset Infinity

🕘 21:15

Calcio – Premier League

West Ham vs Manchester United

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213)

Streaming: SkyGo, NOW