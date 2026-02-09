Curling, i fratelli Wranaa battono la Scozia: in finale sarà USA-Svezia

Nel torneo di curling doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il duo svedese composto dai fratelli Wranaa, Rasmus e Isabella, ha battuto la Scozia con un netto 9-3.

Grazie a questa vittoria in semifinale la coppia scandinava si giocherà l’oro contro gli Stati Uniti, che nel tardo pomeriggio di oggi hanno battuto l’Italia nella seconda semifinale, creando grande attesa per la finale di martedì.

Dominio dei Wranaa e lacrime scozzeri

La partita che ha deciso l’accesso alla finale ha visto la Svezia imporsi con autorità sulla Gran Bretagna, con un punteggio di 9-3, risultato che tradisce una netta supremazia sugli avversari. I fratelli Rasmus e Isabelle Wranaa hanno allungato il vantaggio nel sesto end, colpendo con un poderoso power-play e segnando cinque punti cruciali che hanno spianato loro la strada verso la vittoria.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per la squadra scozzese, attesa tra le protagoniste della finale per l’oro già prima del torneo, la sconfitta è stata fonte di grande delusione e porta così alla fine la loro corsa verso l’oro, costringendolo a ripiegare sulla finalina per il bronzo contro l’Italia.

Finale oro e bronzo: il programma delle sfide decisive

Dall’altra parte del tabellone, gli Stati Uniti hanno conquistato l’altra finale battendo l’Italia con un risultato molto combattuto di 9-8. Con questa vittoria gli americani affronteranno i Wranaa nella finale per la medaglia d’oro, che assegnerà il titolo olimpico di doppio misto martedì 10 febbraio alle 18:05.

La finale per il bronzo, invece, vedrà protagonista la coppia italiana formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, che non è riuscita a difensore l’oro di Pechino 2022, contro la Gran Bretagna qualche ora prima, alle 14:05, in un altro match importante per chiudere nel migliore dei modi la propria avventura olimpica con una medaglia.