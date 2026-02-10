Sportface TVLive
Calcio su Sky e NOW: Serie C, Premier League e Coppa di Germania, tre giorni di grande spettacolo

Dal turno infrasettimanale di Serie C Sky Wifi alla 26ª giornata di Premier League fino ai quarti di finale di Coppa di Germania: tutti gli appuntamenti di calcio in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Tre giorni ad altissima intensità calcistica nella Casa dello Sport di Sky, con una programmazione che abbraccia calcio italiano e internazionale, offrendo una copertura totale tra dirette, studi di approfondimento, rubriche e highlights disponibili anche su NOW.

Protagonista assoluta è la Serie C Sky Wifi 2025/2026, trasmessa integralmente con tutte le 1.143 partite stagionali, comprese playoff, Supercoppa e Coppa Italia di categoria dagli ottavi di finale. Accanto al campionato italiano, spazio anche alla Premier League e alla Coppa di Germania, con match di altissimo livello.

Di seguito l’elenco completo e ufficiale di TUTTI gli eventi di calcio su Sky e NOW, suddivisi per competizione e giornata.

⚽ SERIE C SKY WIFI 2025/2026

26ª GIORNATA – TURNO INFRASETTIMANALE

🔴 MARTEDÌ 10 FEBBRAIO

Ore 18:00

  • Trapani – Benevento
    Sky Sport Uno, Sky Sport 251

  • Cavese – Monopoli
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 252

  • Sorrento – Giugliano
    Sky Sport Max, Sky Sport 253

  • Team Altamura – Latina
    Sky Sport Mix, Sky Sport 254

Ore 20:30

  • Catania – Audace Cerignola
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

  • Salernitana – Casarano
    Sky Sport 252

  • Atalanta U23 – Potenza
    Sky Sport 253

  • Casertana – Crotone
    Sky Sport 254

  • Cosenza – Siracusa
    Sky Sport 255

  • Foggia – AZ Picerno
    Sky Sport 256

🔴 MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO

Ore 18:00

  • Alcione Milano – Ospitaletto Franciacorta
    Sky Sport Uno, Sky Sport 251

  • Renate – Triestina
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 252

  • Novara – AlbinoLeffe
    Sky Sport Max, Sky Sport 253

  • Dolomiti Bellunesi – Pergolettese
    Sky Sport 254

Ore 20:30

  • Pro Vercelli – L.R. Vicenza
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

  • Union Brescia – Virtus Verona
    Sky Sport 252

  • Inter U23 – Lumezzane
    Sky Sport 253

  • Giana Erminio – Lecco
    Sky Sport 254

  • Pro Patria – Cittadella
    Sky Sport 255

  • Arzignano Valchiampo – Trento
    Sky Sport 256

🔴 GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

Ore 18:00

  • Juventus Next Gen – Sambenedettese
    Sky Sport Uno, Sky Sport 251

  • Guidonia Montecelio – Bra
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 252

  • Forlì – Pontedera
    Sky Sport 253

Ore 20:30

  • Ternana – Ravenna
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

  • Carpi – Arezzo
    Sky Sport 252

  • Campobasso – Livorno
    Sky Sport 253

  • Ascoli – Torres
    Sky Sport 254

  • Pianese – Perugia
    Sky Sport 255

  • Gubbio – Vis Pesaro
    Sky Sport 256

🌍 PREMIER LEAGUE

26ª GIORNATA

🔵 MARTEDÌ 10 FEBBRAIO

Ore 20:30

  • Chelsea – Leeds
    Sky Sport Uno
    Telecronaca: Stefano Borghi

  • Tottenham – Newcastle
    Sky Sport 257
    Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

  • Everton – Bournemouth
    Sky Sport 258
    Telecronaca: Federico Zanon

Ore 21:15

  • West Ham – Manchester United
    Sky Sport Max, Sky Sport 4K
    Telecronaca: Nicola Roggero

🔵 MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO

Ore 20:30

  • Manchester City – Fulham
    Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
    Telecronaca: Federico Zancan

  • Aston Villa – Brighton
    Sky Sport 258
    Telecronaca: Nicolò Ramella

  • Crystal Palace – Burnley
    Sky Sport 259
    Telecronaca: Matteo Marceddu

Ore 21:15

  • Sunderland – Liverpool
    Sky Sport Arena
    Telecronaca: Paolo Ciarravano

🔵 GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

Ore 21:00

  • Brentford – Arsenal
    Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
    Telecronaca: Massimo Marianella

🇩🇪 COPPA DI GERMANIA

QUARTI DI FINALE

🔴 MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO

Ore 20:45

  • Bayern Monaco – Lipsia
    Sky Sport 257
    Telecronaca: Pietro Nicolodi

🎙️ STUDI PRE E POSTPARTITA

Martedì 10 febbraio

  • Dalle 20:00 e dalle 23:20
    La Casa dello Sport Internazionale
    In studio: Valentina Mariani, Paolo Ciarravano

Mercoledì 11 febbraio

  • Dalle 20:00 e dalle 23:20
    In studio: Valentina Mariani, Massimo Marianella

Giovedì 12 febbraio

  • Dalle 20:30 e dalle 23:00
    In studio: Valentina Mariani, Federico Zancan

