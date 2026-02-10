Calcio su Sky e NOW: Serie C, Premier League e Coppa di Germania, tre giorni di grande spettacolo

Dal turno infrasettimanale di Serie C Sky Wifi alla 26ª giornata di Premier League fino ai quarti di finale di Coppa di Germania: tutti gli appuntamenti di calcio in diretta su Sky e in streaming su NOW.
Tre giorni ad altissima intensità calcistica nella Casa dello Sport di Sky, con una programmazione che abbraccia calcio italiano e internazionale, offrendo una copertura totale tra dirette, studi di approfondimento, rubriche e highlights disponibili anche su NOW.
Protagonista assoluta è la Serie C Sky Wifi 2025/2026, trasmessa integralmente con tutte le 1.143 partite stagionali, comprese playoff, Supercoppa e Coppa Italia di categoria dagli ottavi di finale. Accanto al campionato italiano, spazio anche alla Premier League e alla Coppa di Germania, con match di altissimo livello.
Di seguito l’elenco completo e ufficiale di TUTTI gli eventi di calcio su Sky e NOW, suddivisi per competizione e giornata.
⚽ SERIE C SKY WIFI 2025/2026
26ª GIORNATA – TURNO INFRASETTIMANALE
🔴 MARTEDÌ 10 FEBBRAIO
Ore 18:00
-
Trapani – Benevento
Sky Sport Uno, Sky Sport 251
-
Cavese – Monopoli
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252
-
Sorrento – Giugliano
Sky Sport Max, Sky Sport 253
-
Team Altamura – Latina
Sky Sport Mix, Sky Sport 254
Ore 20:30
-
Catania – Audace Cerignola
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
-
Salernitana – Casarano
Sky Sport 252
-
Atalanta U23 – Potenza
Sky Sport 253
-
Casertana – Crotone
Sky Sport 254
-
Cosenza – Siracusa
Sky Sport 255
-
Foggia – AZ Picerno
Sky Sport 256
🔴 MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO
Ore 18:00
-
Alcione Milano – Ospitaletto Franciacorta
Sky Sport Uno, Sky Sport 251
-
Renate – Triestina
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252
-
Novara – AlbinoLeffe
Sky Sport Max, Sky Sport 253
-
Dolomiti Bellunesi – Pergolettese
Sky Sport 254
Ore 20:30
-
Pro Vercelli – L.R. Vicenza
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251
-
Union Brescia – Virtus Verona
Sky Sport 252
-
Inter U23 – Lumezzane
Sky Sport 253
-
Giana Erminio – Lecco
Sky Sport 254
-
Pro Patria – Cittadella
Sky Sport 255
-
Arzignano Valchiampo – Trento
Sky Sport 256
🔴 GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO
Ore 18:00
-
Juventus Next Gen – Sambenedettese
Sky Sport Uno, Sky Sport 251
-
Guidonia Montecelio – Bra
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252
-
Forlì – Pontedera
Sky Sport 253
Ore 20:30
-
Ternana – Ravenna
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251
-
Carpi – Arezzo
Sky Sport 252
-
Campobasso – Livorno
Sky Sport 253
-
Ascoli – Torres
Sky Sport 254
-
Pianese – Perugia
Sky Sport 255
-
Gubbio – Vis Pesaro
Sky Sport 256
🌍 PREMIER LEAGUE
26ª GIORNATA
🔵 MARTEDÌ 10 FEBBRAIO
Ore 20:30
-
Chelsea – Leeds
Sky Sport Uno
Telecronaca: Stefano Borghi
-
Tottenham – Newcastle
Sky Sport 257
Telecronaca: Gianluigi Bagnulo
-
Everton – Bournemouth
Sky Sport 258
Telecronaca: Federico Zanon
Ore 21:15
-
West Ham – Manchester United
Sky Sport Max, Sky Sport 4K
Telecronaca: Nicola Roggero
🔵 MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO
Ore 20:30
-
Manchester City – Fulham
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
Telecronaca: Federico Zancan
-
Aston Villa – Brighton
Sky Sport 258
Telecronaca: Nicolò Ramella
-
Crystal Palace – Burnley
Sky Sport 259
Telecronaca: Matteo Marceddu
Ore 21:15
-
Sunderland – Liverpool
Sky Sport Arena
Telecronaca: Paolo Ciarravano
🔵 GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO
Ore 21:00
-
Brentford – Arsenal
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
Telecronaca: Massimo Marianella
🇩🇪 COPPA DI GERMANIA
QUARTI DI FINALE
🔴 MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO
Ore 20:45
-
Bayern Monaco – Lipsia
Sky Sport 257
Telecronaca: Pietro Nicolodi
🎙️ STUDI PRE E POSTPARTITA
Martedì 10 febbraio
-
Dalle 20:00 e dalle 23:20
La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Valentina Mariani, Paolo Ciarravano
Mercoledì 11 febbraio
-
Dalle 20:00 e dalle 23:20
In studio: Valentina Mariani, Massimo Marianella
Giovedì 12 febbraio
-
Dalle 20:30 e dalle 23:00
In studio: Valentina Mariani, Federico Zancan