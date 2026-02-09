Festa della Scherma 2026: a Torino consegnate le onorificenze FIS

A Torino si è svolta la Festa della Scherma 2026, un appuntamento che ha riunito la grande famiglia della scherma italiana in un’occasione di festa, riflessione e riconoscimenti.

L’incontro si è tenuto nella suggestiva cornice del Museo dell’Automobile, subito dopo la conclusione del prestigio Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi”. In questa cornice istituzionale, sono state consegnate le Onorificenze della Federazione Italiana Scherma (FIS) a dirigenti, società, tecnici e atleti che si sono distinti per impegno e risultati.

Il messaggio del presidente Mazzone e i progetti futuri

L’evento di Torino è stato aperto dall’intervento del presidente federale Luigi Mazzone, il quale ha tracciato un bilancio dell’attività svolta dalla Federscherma nell’ultimo anno e ha illustrato le linee guida per il futuro. Mazzone ha ricordato come, dal suo insediamento nel gennaio 2025, la Federazione abbia lavorato con grande impegno su diversi fronti organizzativi e di sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità della disciplina, promuovere i valori della scherma e promuovere iniziative sociali e scolastiche per contrastare l’abbandono sportivo.

Il presidente ha sottolineato l’importanza di ascoltare tutte le componenti del movimento, dalle società agli atleti, per costruire progetti condivisi e rispondere alle esigenze delle famiglie e dei club. L’auspicio è quello di proseguire in un clima di armonia e cooperazione, valorizzando sempre di più il brand della scherma italiana.

La cerimonia delle onorificenze e i protagonisti

Dopo il discorso inaugurale, la cerimonia è entrata nel vivo con la consegna vera e propria delle onorificenze ideate dalla Federazione per celebrare meriti e contributi del mondo schermistico. A presentare i riconoscimenti è stato il consigliere federale Marcello Scisciolo. responsabile della Commissione Onorificenze, che ha evidenziato l’impegno profuso nei mesi precedenti per selezionare i candidati.

Sono stati premiati dirigenti, personalità, arbitri, tecnici e atleti attraverso diverse categorie di riconoscimenti, tra cui Distintivi, Scudi, Lame e Maschere d’Onore, con motivazioni legate ai contributi specifici di ciascun premiato. La cerimonia ha visto la partecipazione anche del vicepresidente vicario Daniele Garozzo, dei consiglieri federali e dei membri della Commissione Onorificenze guidata da Arturo Torregrossa, sottolineando la dimensione collettiva dell’iniziativa.