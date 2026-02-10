Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sci alpino femminile: italiane in gara e aspettative di medaglia

Nel calendario odierno delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è in programma la combinata a squadre femminile di sci alpino, un evento innovativo che porta per la prima volta questa specialità olimpica al centro dell’attenzione femminile. Dopo la prova maschile disputata ieri, sarà il turno delle atlete, che si daranno battaglia sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo con l’obiettivo di andare a medaglia.

La combinata a squadre è una gara particolare: ogni nazione schiera più coppie formate da una discesista e una specialista di slalom e il tempo è la somma delle due manche. Questa formula crea sfide dinamiche e un calendario ricco per gli spettatore, unendo velocità e tecnica in un’unica competizione.

Orari tv, streaming e format della gara

La competizione prenderà il via alle 10:30 con la manche di discesa libera, mentre nel pomeriggio, alle 14:00, toccherà alla prova di slalom speciale, che deciderà la classifica finale. Entrambe le manche saranno trasmesse in diretta su Rai 2 per il pubblico italiano, mentre chi preferisce seguirle in streaming potrà farlo tramite RaiPlay, Eurosport 1, Discovery +, DAZN e HBO Max.

Questo nuovo format a squadra non solo valorizza le abilità tecniche di velociste e slalomiste, ma favorite anche la strategia di squadra e la cooperazione tra specialiste. creando un evento emozionante e unico nel panorama olimpico dello sci alpino.

Le italiane in gara e aspettative di medaglia

L’Italia schiererà quattro coppie nella combinata femminile, con atlete tra le più forti del circuito internazionale. Il team. di punta è quello composto da Sofia Goggia e Lara Della Mea, considerate le più accreditate tra le azzurre per un risultato di prestigio. A seguire, le altre formazioni italiane saranno: Laura Pirovano/Martina Peterlini, Nicol Delago/Anna Trocker e Nadia Delago/Giada D’Antonio, che cercheranno tutte di tenere alto il nome dell’Italia nella competizione.

Pur essendo una gara nuova e quindi difficile da pronosticare, la composizione delle squadre azzurre lascia intravede possibile sorprese e piazzamenti importanti, soprattutto grazie all’esperienza e alla qualità tecnica delle atlete coinvolte.