Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Biathlon: favoriti, prospettive e pettorali di partenza

Martedì 10 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, prenderà il via la gara individuale maschile di biathlon. L’evento si disputa sulle nevi di Anterselva ed è in programma per le ore 13:30, con la trasmissione in tv su Rai 2 e in streaming su diverse piattaforme.

Dopo la medaglia d’argento conquistata nella staffetta mista, l’Italia punta a confermarsi protagonista anche in questa specialità classica dei 20km.

Orario, TV, streaming e protagonisti azzurri

La competizione maschile di biathlon prenderà il via alle 13:30 locali, con gli atleti che scenderanno sulla pista a cronometro per l’assegnazione delle medaglie nella prova individuale di 20km. La diretta tv dell’evento sarà disponibile su Rai 2, mentre chi preferisce seguire in streaming potrà farlo su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN.

Per l’Italia saranno al via quattro atleti: Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Quest’ultimo, con il pettorale numero 52, è considerato il principale interprete azzurro della giornata e partirà intorno alle 13:56. Braunhofer (n. 15), Zeni (n. 31) e Hofer (n. 50) completeranno invece la pattuglia italiana nelle varie fasce di partenza.

Favoriti e prospettive di medaglia

Tra i nomi più attesi tra le file italiane e non solo figura Tommaso Giacomel, vice-campione del mondo in questa specialità e protagonista di una stagione di Coppa del Mondo di altissimo livello. Oltre a lui, occhio anche a Lukas Hofer, veterano capace di prestazioni di rilievo quando è in forma, soprattutto in poligono. A livello internazionale, il francese Eric Perrot, campione del mondo in carica, è indicato come uno dei favoriti alla vittoria.

La start list completa comprende atleti da tutto il mondo, con partenza sequenziale ogni 30 scondi e una lunga lista di nomi pronti a sfidarsi nella classifica prova individuale: dalla Svezia alla Cina, dalla Germania alla Norvegia, fino alla nutrita compagine italiana. Questa gara è tra le più tecniche e tattiche del biathlon, perché la precisione al tiro e il ritmo sugli sci fanno la differenza nelle classifiche finali.