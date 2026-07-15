Atletica, Battocletti verso gli Europei: “Le lacrime del Golden Gala serviranno a ripartire”

La campionessa azzurra guarda alla rassegna continentale di Birmingham dopo la delusione di Roma: “Le gare che ti segnano in negativo sono anche quelle da cui impari di più”.

Nadia Battocletti guarda avanti. Dopo la delusione del Golden Gala, chiuso tra lacrime e amarezza, la campionessa azzurra ha analizzato ogni dettaglio insieme al padre e allenatore Giuliano, per poi ripartire verso i prossimi obiettivi.

Nel mirino ci sono gli Europei di Birmingham, appuntamento a cui Battocletti vuole arrivare con lucidità e consapevolezza, trasformando la giornata difficile di Roma in un passaggio utile per la crescita.

Battocletti dopo il Golden Gala: “Non ero nelle condizioni immaginate”

Intervistata dall’Adnkronos, Battocletti è tornata sul tredicesimo posto al Golden Gala.

“Nella delusione di Roma c’era tanto dispiacere, sapevo di non essere arrivata nelle condizioni immaginate a inizio stagione. Ero appena uscita dall’influenza, sapevo di non poter fare ciò per cui mi ero preparata”, ha spiegato l’azzurra.

La mezzofondista ha raccontato di aver vissuto un vero blocco fisico durante la gara: “Quel giorno ho avuto un completo stop delle gambe. Non è stato semplice andare avanti, è il motivo per cui sono contenta di aver portato a termine la gara”.

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Verso Birmingham: “Ora sono a pieno regime”

La preparazione verso gli Europei procede sull’Altopiano di Asiago, al rifugio Campolongo, dove Battocletti resterà fino al 24 luglio prima dei Campionati Italiani di Firenze.

Dopo il Golden Gala, il team ha individuato anche un problema legato alla ferritina bassa. Per questo l’azzurra ha dedicato alcune settimane al recupero, limitandosi a correre, prima di riprendere gradualmente i lavori più specifici.

“Ora sono a pieno regime”, ha detto Battocletti.

“Dalle batoste si impara”

La campionessa azzurra ha sottolineato l’importanza di trasformare le gare negative in esperienza.

“Quando riesci a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e trovi una spiegazione, ti tranquillizzi”, ha raccontato. Poi il riferimento ai Mondiali di Budapest 2023, una gara che aveva fatto fatica a rivedere e che ha riguardato soltanto prima dei Mondiali di Tokyo.

“Lì ho capito che le gare che ti segnano in negativo sono anche quelle da cui impari di più”.

Il percorso di crescita e le rivali

Battocletti ha spiegato di vivere il 2026 come un anno utile anche per sperimentare e capire dove migliorare.

Sul confronto con Beatrice Chebet, dominatrice del mezzofondo e diventata da poco mamma, l’azzurra ha preferito non concentrarsi su una sola avversaria: “Il livello nella nostra specialità è altissimo e ci sono tante ragazze forti. Io entro sempre in gara con la mia tattica e l’obiettivo di migliorarmi”.

Atletica italiana in crescita: “Periodo d’oro”

Battocletti ha parlato anche del momento dell’atletica italiana, tra il ritorno di Jacobs e Tamberi e i risultati di altri protagonisti azzurri.

“Abbiamo un movimento davvero forte, che sta regalando grandi soddisfazioni”, ha detto, citando anche Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri.

Secondo Battocletti, i successi in Diamond League confermano la qualità del lavoro portato avanti dal movimento azzurro: “L’atletica italiana sta vivendo un periodo d’oro”.

Olimpiadi estive in Italia: “Sarebbe un sogno”

Tra i temi affrontati anche la possibilità di rivedere un giorno le Olimpiadi estive in Italia.

“Parlando da sportiva, sarebbe un sogno”, ha detto Battocletti, ricordando l’esperienza vissuta da spettatrice ai Giochi invernali e quella da atleta agli Europei di Roma.

“Competere in casa dà una marcia in più agli atleti. Ci sono lavori in corso anche per candidare l’Italia come Paese ospitante dei Mondiali di atletica, sarebbe bellissimo”.

Studi e passione Inter

Fuori dalla pista, Battocletti si avvicina anche al traguardo della laurea. L’azzurra ha terminato gli esami e riprenderà a lavorare alla tesi, dedicata alla progettazione di una scuola dell’infanzia secondo i principi della salutogenesi e della bioedilizia.

Spazio anche alla passione per l’Inter, con la recente visita al centro sportivo di Appiano Gentile: “Ho avuto la possibilità di vedere il calcio da una prospettiva diversa, entrando in un ambiente molto familiare e sereno. È stato bellissimo”.