ATP Gstaad, Sonego fuori agli ottavi: Collignon vince in due tie-break

Il torinese, numero 83 del ranking ATP, cede al belga Raphael Collignon con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) sulla terra battuta della Roy Emerson Arena.

Lorenzo Sonego si ferma agli ottavi di finale dell’EFG Swiss Open Gstaad, torneo ATP 250 in corso sulla terra battuta della Roy Emerson Arena, in Svizzera.

Il tennista torinese, numero 83 del ranking ATP, è stato sconfitto dal belga Raphael Collignon, numero 42 del mondo e settima testa di serie del tabellone, con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5).

ATP Gstaad, Sonego battuto da Collignon

La sfida si è decisa in due set molto equilibrati, entrambi arrivati al tie-break.

Nel primo parziale Collignon ha fatto la differenza nel momento decisivo, imponendosi per 7-2. Anche il secondo set è rimasto in bilico fino al tie-break, ma il belga è riuscito a chiudere 7-5, conquistando il passaggio al turno successivo.

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Primo confronto tra Sonego e Collignon

Per Sonego e Collignon si trattava del primo confronto diretto in carriera.

Il belga ha confermato il proprio buon momento, facendo valere il ruolo di settima testa di serie del torneo e trovando la vittoria in due set senza perdere il servizio nei momenti chiave.

Sonego reduce dal terzo turno a Wimbledon

Sonego arrivava a Gstaad dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon, miglior risultato di una stagione condizionata anche dai tre mesi di stop per l’infortunio al polso.

L’eliminazione in Svizzera interrompe il cammino del torinese sulla terra battuta elvetica.