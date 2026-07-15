L’olimpionico Alessandro Puccini eletto nella “Hall of Fame” della Federazione Internazionale di Scherma

L’olimpionico Alessandro Puccini entra a far parte della Hall of Fame della Federazione Internazionale di Scherma. Medaglia d’oro nel fioretto individuale ai Giochi di Atlanta 1996, e oggi apprezzato maestro, il campione pisano è stato ufficialmente eletto nella categoria “Atleti” di questa élite della scherma mondiale su decisione del Comitato Esecutivo della FIE a seguito della presentazione della candidatura da parte della Federazione Italiana Scherma.

Classe 1968 e allievo del grande maestro Antonio Di Ciolo, Alessandro Puccini ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Barcellona 1992 e appunto nell’edizione successiva negli Stati Uniti dove trionfò nella gara dei fiorettisti, conquistando il titolo più prezioso di una carriera in cui spiccano anche, tra gli altri risultati, cinque podi ai Campionati del Mondo (con i successi iridati a squadre a Lione 1990 e Atene 1994).

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Tecnico di 4° livello, dopo aver maturato una grande esperienza magistrale nella sua nuova carriera, oggi “Puccio” è anche componente dello staff della Nazionale azzurra di fioretto guidata dal CT Simone Vanni, e si appresta a vivere a fondo pedana il prossimo Mondiale di Hong Kong.

Sale così a quota 23 il totale dei rappresentanti italiani nella Hall of Fame della FIE, istituita nel 2013 per celebrare i protagonisti del passato e del presente della scherma mondiale. Un’élite in cui – in rigoroso ordine alfabetico – brillano i nomi di Marcello Baiocco, Diana Bianchedi, Andrea Borella, Francesca Bortolozzi, Giancarlo Brusati, Andrea Cipressa, Sandro Cuomo, Giuseppe Delfino, Mario Favia, Giulio Gaudini, Edoardo Mangiarotti, Michele Maffei, Giuseppe Mazzini, Aldo Montano, Mario Aldo Montano, Nedo Nadi, Renzo Nostini, Mauro Numa, Cesare Salvadori, Michele Torella, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali e ora anche Alessandro Puccini.

“Siamo orgogliosi dell’accoglimento della nostra proposta e di veder crescere sempre di più la famiglia italiana nella Hall of Fame della Federazione Internazionale di Scherma – le parole del Presidente federale Luigi Mazzone -. Per Alessandro Puccini, atleta straordinario e oggi anche grande maestro, un meritatissimo riconoscimento per il talento, la passione e le qualità umane che hanno sempre caratterizzato e continuano a contraddistinguere la sua carriera”.