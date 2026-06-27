VNL, l’Italia si riscatta a Lubiana: Brasile battuto 3-1

Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi superano il Brasile nella terza gara della Pool 6 di Volleyball Nations League. Successo importante per la classifica generale: domenica 28 giugno alle 20.30 la sfida contro la Slovenia.

L’Italia del volley rialza subito la testa a Lubiana. Dopo le sconfitte nelle prime due gare della Pool 6 di Volleyball Nations League, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno superato il Brasile con il punteggio di 3-1.

Alla Stožice Arena di Lubiana l’Italia ha giocato una partita solida, intensa e di grande carattere, imponendosi con i parziali di 25-19, 25-23, 22-25, 25-23 contro uno degli avversari più classici e prestigiosi della pallavolo mondiale.

Con questa vittoria gli azzurri salgono a quattro successi e 13 punti nella Volleyball Nations League.

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Italia-Brasile, vittoria pesante per la classifica

Il successo contro il Brasile vale molto anche in chiave classifica generale, con l’Italia impegnata nella corsa per entrare tra le prime otto e qualificarsi alle Finals.

A sostenere gli azzurri del volley era presente anche una delegazione della Nazionale italiana maschile di basket, sugli spalti della Stožice Arena di Lubiana.

Oggi, sabato 27 giugno, l’Italia osserverà un giorno di riposo dalle gare. La squadra tornerà in campo domenica 28 giugno alle ore 20.30 per l’ultimo impegno del girone contro i padroni di casa della Slovenia. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV.

Le formazioni iniziali

Ferdinando De Giorgi ha scelto come sestetto titolare la diagonale formata da Riccardo Sbertoli e Alessandro Bovolenta.

In posto quattro spazio a Luca Porro e Mattia Bottolo, con Giovanni Sanguinetti e Lorenzo Cortesia centrali e Laurenzano libero.

Il Brasile di Bruno Rezende è partito con Darlan, Adriano, Judson, Cachopa, Lucarelli, Flavio e Maique libero.

Primo set: Italia subito aggressiva

L’avvio del primo set è stato subito intenso. L’ace di Bovolenta e il muro successivo di Porro hanno portato l’Italia sul 4-2.

Un colpo preciso di Bottolo ha allargato il vantaggio fino al 9-5. Lo stesso Bottolo, con un ace, ha firmato il 12-6, prima del punto di Bovolenta per il 13-6.

Gli azzurri hanno continuato a comandare il gioco in tutti i fondamentali, arrivando sul 18-12. Nel finale il Brasile ha provato a riavvicinarsi con un attacco di Darlan per il 20-17, ma l’Italia ha chiuso al primo set ball utile grazie a un ace del neoentrato Francesco Sani: 25-19.

Nel primo set Bottolo ha realizzato 6 punti, con 1 ace, 1 muro e l’83% in attacco.

Secondo set: rimonta azzurra e doppio ace di Sani

Il secondo set è iniziato con la stessa intensità, ma questa volta è stato il Brasile a trovare il primo break portandosi sull’1-4.

Dopo il time out, l’Italia ha reagito con Bottolo, autore del punto del 4-6. Per buona parte del parziale gli azzurri sono stati costretti a inseguire, con il Brasile capace di mantenere due o tre punti di margine.

Sul 17-16 Brasile, De Giorgi ha cambiato la diagonale inserendo Porro-Rychlicki al posto di Sbertoli-Bovolenta.

Le due squadre hanno continuato a lottare punto a punto. L’attacco vincente di Porro ha portato l’Italia al 20-21, poi il muro di Bovolenta ha dato agli azzurri il sorpasso sul 22-21.

Nel finale è stato ancora Sani a lasciare il segno con un doppio ace che ha chiuso il set sul 25-23.

Terzo set: il Brasile riapre la partita

La terza frazione è cominciata nel segno dell’equilibrio, con il punteggio sul 6-6. In campo anche Daniele Lavia.

In questa fase si è messo in evidenza Luca Porro, che con due belle giocate ha portato l’Italia avanti 9-7.

Nella parte centrale, però, il Brasile è rientrato e ha messo la testa avanti sul 13-14, aumentando poi il margine fino al 15-18.

Gli azzurri sono rimasti in scia con grinta e determinazione, provando a rosicchiare punti anche grazie al buon turno al servizio di Sani, fino al 20-21.

Nel finale concitato il Brasile è riuscito a chiudere il parziale 25-22, portando il match sul 2-1 per l’Italia.

Quarto set: rimonta e chiusura azzurra

Nel quarto set il Brasile è partito meglio, mentre l’Italia è apparsa più contratta. I verdeoro sono scappati fino al 5-11, costringendo De Giorgi al time out.

Nonostante il momento difficile, gli azzurri hanno reagito e sono riusciti a ricucire parte dello svantaggio, arrivando sul 13-15.

Nel corso del set è entrato anche Galassi. L’attacco vincente di Bottolo ha poi riportato l’Italia in parità sul 19-19.

Nel finale gli azzurri hanno completato la rimonta e chiuso il set 25-23, conquistando il 3-1.

Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 20 punti, seguito da Mattia Bottolo con 19.

Il tabellino di Italia-Brasile

Italia-Brasile 3-1

Parziali: 25-19, 25-23, 22-25, 25-23

Italia: Bottolo 19, Cortesia 6, Bovolenta 20, Porro L. 10, Sanguinetti 9, Sbertoli 1, Laurenzano (L). Sani 4, Rychlicki 1, Porro P. 1, Lavia 2, Galassi. N.e.: Pace, Mosca.

Allenatore: De Giorgi

Brasile: Da Cunha 12, Kreling, Cavalcante 10, Gualberto Resende 9, Souza Ferreira Darl 5, Souza R. 14, Nascimento Maique (L). Goncalves, Honorato, Bryan Lucas Alves 12, Bento Buczmiejuk, Douglas Correia. N.e.: Santos Bispo, Pureza Douglas.

Allenatore: Rocha De Rezende

Durata set: 28’, 29’, 31’, 31’

Italia: ace 9, battute sbagliate 23, muri vincenti 9, errori totali 28

Brasile: ace 2, battute sbagliate 14, muri vincenti 11, errori totali 24

De Giorgi: “Vittoria importante, avevamo bisogno di una risposta”

Ferdinando De Giorgi ha sottolineato il peso del successo contro il Brasile, arrivato dopo due sconfitte e in un momento delicato della VNL.

Il ct ha spiegato che l’Italia aveva bisogno di vincere sia per la classifica, con l’obiettivo di entrare tra le prime otto e qualificarsi alle Finals, sia per ritrovare una risposta di squadra dopo la sconfitta contro l’Ucraina.

De Giorgi ha evidenziato che contro l’Ucraina gli azzurri, soprattutto negli ultimi due set, non erano riusciti a essere sé stessi. Contro il Brasile, invece, ha visto una squadra capace di lottare, con presenza e determinazione importanti.

Il tecnico ha anche insistito sul livello medio sempre più alto della competizione: ogni partita va affrontata con grande intensità, perché quando questa cala il rischio di non farcela aumenta.

Sul piano tecnico, De Giorgi ha spiegato che uno dei compiti dell’Italia era complicare la vita a Cachopa con la battuta, mettendo pressione sulla ricezione brasiliana. Secondo il ct, gli azzurri ci sono riusciti, sfruttando bene questo aspetto.

Porro: “Bella partita, la panchina ci ha dato una grande mano”

Anche Luca Porro ha parlato di una bella partita, esattamente come l’Italia se l’aspettava contro una squadra molto fisica e ricca di campioni come Lucarelli.

Per Porro, vincere contro il Brasile ha sempre un valore speciale. Lo schiacciatore ha sottolineato anche l’apporto dei giocatori entrati dalla panchina, capaci di dare una grande mano e fare la differenza.

L’Italia, secondo Porro, è stata brava a giocare la palla alta e a muoversi da squadra. Il giocatore ha poi ricordato la difficoltà della pool di Lubiana, con avversarie di altissimo livello: se non si gioca allo stesso livello, il rischio di perdere è concreto.

Ora l’obiettivo è recuperare energie e preparare al meglio la sfida di domenica contro la Slovenia.

Calendario e risultati della Pool 6 di VNL a Lubiana

Pool 6 – Lubiana, Slovenia

24-28 giugno

Mercoledì 24 giugno

Italia-Bulgaria 2-3

Parziali: 25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15

Ucraina-Brasile 3-1

Parziali: 29-27, 22-25, 25-22, 25-21

Slovenia-Canada 3-1

Parziali: 25-23, 23-25, 25-10, 25-23

Giovedì 25 giugno

Italia-Ucraina 0-3

Parziali: 23-25, 19-25, 16-25

Slovenia-Bulgaria

Venerdì 26 giugno

Ucraina-Canada 3-1

Parziali: 25-19, 25-23, 18-25, 25-23

Italia-Brasile 3-1

Parziali: 25-19, 25-23, 22-25, 25-23

Sabato 27 giugno

Ore 16.30

Bulgaria-Canada

Domenica 28 giugno

Ore 13.00

Bulgaria-Ucraina

Ore 16.30

Canada-Brasile

Ore 20.30

Slovenia-Brasile

Ore 20.30

Slovenia-Italia

Italia, prossimo impegno contro la Slovenia

Dopo il giorno di riposo di oggi, l’Italia tornerà in campo domenica 28 giugno alle 20.30 contro la Slovenia, padrona di casa della Pool 6.

La partita sarà l’ultimo impegno degli azzurri nel girone di Lubiana e sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV.