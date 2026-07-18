VNL, Italia travolgente a Osaka: Argentina battuta 3-0, Finals più vicine

Gli azzurri di De Giorgi conquistano la settima vittoria nella Volleyball Nations League superando l’Argentina con tre parziali identici: 25-22, 25-22, 25-22. Domani sfida decisiva contro Cuba.

L’Italia continua la sua corsa in Volleyball Nations League. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto l’Argentina 3-0 nel terzo match della Pool 9 di Osaka, imponendosi con tre parziali identici: 25-22, 25-22, 25-22.

Una vittoria pesante, la settima in questa VNL 2026, che permette alla Nazionale di salire a quota 23 punti e compiere un altro passo importante verso la qualificazione alle Finals.

VNL, Italia-Argentina 3-0

Dopo il giorno di riposo e il successo contro il Belgio, l’Italia ha confermato solidità e continuità contro una formazione argentina talentuosa e combattiva.

De Giorgi ha scelto un sestetto con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro e Balaso libero.

Dall’altra parte della rete il tecnico argentino Fabian Hugo Muraco ha risposto con Sanchez Pages, Gallego, Gomez, Armoa Morel, Vicentin, Zerba e Massimino libero.

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Primo set equilibrato, poi la zampata azzurra

Il primo set è stato caratterizzato da grande equilibrio, con le due squadre spesso appaiate nel punteggio.

L’Italia ha provato il primo allungo sull’11-9, ma l’Argentina è rientrata subito con il muro di Armoa per l’11-11. Una giocata di Giannelli per Romanò ha poi riportato avanti gli azzurri.

Nella parte centrale del parziale la Nazionale ha trovato il +3 sul 17-14, costringendo la panchina argentina al time out. Nel finale, ancora combattuto, l’Italia ha piazzato la zampata decisiva e ha chiuso 25-22 con il punto firmato da Mati.

L’Italia gestisce il vantaggio nel secondo parziale

Anche il secondo set è iniziato in equilibrio, con le due squadre vicine nel punteggio fino all’8-7.

Gli azzurri sono stati però più efficaci nei momenti chiave, trovando il break del 10-7 e poi allungando fino al 14-8 con Giannelli.

L’Italia ha gestito il margine fino al 23-17, prima del tentativo di rientro dell’Argentina fino al 23-21. A chiudere il parziale ci ha pensato Lavia, per il 25-22 che ha portato gli azzurri sul 2-0.

Galassi entra, l’Italia chiude in tre set

Nel terzo set De Giorgi ha inserito Galassi al posto di Mati.

L’Argentina è riuscita a portarsi avanti sull’8-7, ma proprio Galassi ha firmato il punto del pareggio. Romanò ha poi completato il sorpasso sul 9-8.

Da quel momento l’Italia ha preso il comando del parziale senza più lasciarlo, fino al 25-22 finale che ha consegnato agli azzurri il successo per 3-0.

Domani sfida decisiva contro Cuba

Giannelli e compagni torneranno in campo domani, domenica 19 luglio, alle ore 8.30 italiane contro Cuba, oggi vittoriosa per 3-0 sul Canada.

Sarà l’ultimo match della Pool 9 di Osaka e avrà un peso importante nella corsa verso le Finals di Volleyball Nations League.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV.

Calendario e risultati Pool 9 di Osaka

Mercoledì 15 luglio

Canada-Argentina 2-3 (26-24, 25-22, 23-25, 13-25, 17-19)

Belgio-Cuba 0-3 (23-25, 19-25, 20-25)

Italia-Giappone 2-3 (26-24, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15)

Giovedì 16 luglio

Italia-Belgio 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)

Giappone-Canada

Venerdì 17 luglio

Cuba-Argentina 3-2 (17-25, 25-19, 22-25, 25-21, 15-12)

Giappone-Belgio

Sabato 18 luglio

Canada-Cuba 0-3 (22-25, 21-25, 27-29)

Italia-Argentina 3-0 (25-22, 25-22, 25-22)

Domenica 19 luglio

Ore 5.00 Belgio-Canada

Ore 8.30 Cuba-Italia

Ore 12.20 Giappone-Argentina

VNL 2026, dove vedere le partite

Tutti i match della Volleyball Nations League 2026 sono disponibili in diretta streaming su VBTV.

Cuba-Italia, in programma domani alle 8.30 italiane, sarà trasmessa anche su DAZN.