F1, GP Belgio: Antonelli il più veloce nelle FP3, incidente per Hamilton a Spa

Il pilota Mercedes chiude davanti a Norris e Verstappen nell’ultima sessione di libere. Ferrari al lavoro sulla monoposto di Hamilton dopo l’impatto con le barriere.
Kimi Antonelli firma il miglior tempo nell’ultima sessione di prove libere del GP del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa-Francorchamps.
Il pilota della Mercedes ha chiuso le FP3 in 1:45.990, precedendo la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen.
GP Belgio, Antonelli davanti a tutti nelle FP3
Antonelli ha confermato l’ottimo feeling con la pista belga, mettendosi alle spalle due protagonisti di primo piano come Norris e Verstappen.
Alle loro spalle si è piazzato l’altro pilota Mercedes, George Russell, autore del quarto tempo.
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Ferrari, incidente per Hamilton nel finale
Quinto tempo per Lewis Hamilton con la Ferrari, ma il finale della sessione ha complicato i piani del team di Maranello.
Il britannico è stato protagonista di un incidente nelle battute conclusive delle FP3, con danni all’ala posteriore e alla gomma posteriore destra dopo l’impatto contro le barriere.
Ora i meccanici Ferrari sono chiamati a una corsa contro il tempo per rimettere in pista la monoposto in vista delle qualifiche per la pole position, in programma alle ore 16.
Leclerc sesto, Piastri settimo
L’altra Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso con il sesto tempo.
Settima posizione per Oscar Piastri con la McLaren, seguito dalle Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.
A completare la top ten Isack Hadjar, decimo.
La top ten delle FP3 a Spa
1. Kimi Antonelli, Mercedes
2. Lando Norris, McLaren
3. Max Verstappen, Red Bull
4. George Russell, Mercedes
5. Lewis Hamilton, Ferrari
6. Charles Leclerc, Ferrari
7. Oscar Piastri, McLaren
8. Nico Hulkenberg, Audi
9. Gabriel Bortoleto, Audi
10. Isack Hadjar