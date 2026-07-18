Nations Championship, Australia troppo forte: Italia travolta 57-10 a Perth

Gli Azzurri chiudono il tour estivo con una sconfitta pesante nella terza giornata del torneo. Canham player of the match con tre mete, per l’Italia a segno Lamaro e Ioane.

Il tour estivo dell’Italia si chiude con una sconfitta netta. Nella terza giornata della Nations Championship, l’Australia ha battuto gli Azzurri 57-10 all’HBF Stadium di Perth, indirizzando la partita già nel primo tempo.

I Wallabies sono partiti fortissimo, segnando tre mete nei primi dodici minuti con Canham, Wright e Paenga-Amosa. L’Italia ha provato a reagire con Lamaro e poi con Ioane a inizio ripresa, ma il divario fisico e tecnico ha pesato fino al risultato finale.

Australia-Italia 57-10, partenza shock per gli Azzurri

L’Australia ha imposto subito ritmo e fisicità. La prima azione pericolosa è arrivata con Potter, bravo a trovare spazio fino ai cinque metri.

La difesa italiana ha retto per diverse fasi sulla propria linea, ma al 4’ Josh Canham ha trovato la meta in bandierina per il 5-0.

I Wallabies hanno continuato a spingere, approfittando anche dell’indisciplina azzurra nei primi minuti. All’8’ Alaalatoa ha servito Wright, che ha attaccato lo spazio in velocità e ha firmato la seconda meta, trasformata da Lonergan per il 12-0.

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Lamaro prova a scuotere l’Italia

Al 12’ l’Australia ha colpito ancora con Paenga-Amosa, finalizzando un’azione nata da un break di Potter e sviluppata dagli avanti per il 19-0.

La reazione dell’Italia è arrivata con una touche vinta da Ruzza e con una buona pressione nei cinque metri australiani. Dopo un multifase efficace, Paolo Garbisi e Riccioni hanno aperto il gioco su Pani, con il sostegno di Lamaro decisivo per la meta del 19-5. La trasformazione di Garbisi è finita sul palo.

Australia dominante nel primo tempo

Dopo la meta azzurra, l’Australia ha ripreso il controllo della partita.

Al 27’ Canham ha firmato la sua seconda marcatura personale dopo un’azione prolungata sul lato chiuso, poi al 31’ Paenga-Amosa ha finalizzato una maul avanzante per il 31-5.

Nel finale di primo tempo, nonostante un buon recupero difensivo di Odogwu e Brex, i Wallabies hanno trovato anche la meta di Ikitau, chiudendo la prima frazione sul 38-5.

Ioane segna a inizio ripresa, poi ancora Wallabies

A inizio secondo tempo l’Italia ha trovato un sussulto con Ioane, bravo ad attaccare lo spazio dopo un passaggio di Brex, resistere al contatto di Wright e schiacciare per il 38-10.

Gli Azzurri hanno provato ad appoggiarsi alla mischia ordinata, con Riccioni ancora efficace, ma non sono riusciti a dare continuità alla reazione.

Al 52’ Canham ha completato la sua tripletta dopo un calcio di punizione giocato alla mano. Al 64’ Pollard ha segnato da maul per il 50-10.

Rosso a Riccioni, Donaldson chiude il match

Al 66’ Marco Riccioni è stato espulso dopo un intervento successivo a uno scontro tra Fischetti e Amatosero, punito per un colpo al seconda linea australiano.

Nel finale l’Italia ha costruito alcune sequenze offensive interessanti, arrivando anche vicina alla meta con Dimcheff, che però ha perso l’ovale prima di schiacciare.

L’ultima marcatura è stata di Donaldson, che ha fissato il punteggio sul 57-10.

Nations Championship, appuntamento a novembre

Con questa sconfitta l’Italia chiude il tour estivo.

La Nations Championship tornerà a novembre con le sfide contro Sudafrica, Australia e Fiji, prima delle finali di Twickenham previste nell’ultima settimana del mese.

Il tabellino di Australia-Italia

Nations Championship, terza giornata

Perth, HBF Stadium

Australia-Italia 57-10

Marcatori

4’ meta Canham (5-0)

8’ meta Wright, trasformazione Lonergan (12-0)

11’ meta Paenga-Amosa, trasformazione Lonergan (19-0)

19’ meta Lamaro (19-5)

27’ meta Canham (24-5)

31’ meta Paenga-Amosa, trasformazione Lonergan (31-5)

40’ meta Ikitau, trasformazione Lonergan (38-5)

1’ st meta Ioane (38-10)

12’ st meta Canham, trasformazione Lonergan (45-10)

23’ st meta Pollard (50-10)

40’ st meta Donaldson, trasformazione Donaldson (57-10)

Australia

Wright; Jorgensen, Aukuso Suaalii, Ikitau, Potter; Meredith, Lonergan; Wilson cap., Tizzano, Valetini; Williams, Canham; Alaalatoa, Paenga-Amosa, Bell.

A disposizione: Daugunu, Donaldson, McDermott, McReight, Amatosero, Nonggorr, Pollard, Slipper.

Allenatore: Schmidt

Italia

Pani; Lynagh, Brex, Odogwu, Ioane; P. Garbisi, A. Garbisi; Vintcent, Lamaro cap., Favretto; Ruzza, Marini; Riccioni, Lucchesi, Hasa.

A disposizione: Marin, Da Re, Fusco, Ortombina, Zambonin, Neculai, Dimcheff, Fischetti.

Allenatori: Fernandez, Santamaria, Parisse, Hodges

Arbitro

Ridley, Inghilterra

Cartellini

26’ st rosso a Riccioni, Italia

Calciatori

Lonergan, Australia: 4/6

Garbisi, Italia: 0/2

Meredith, Australia: 0/1

Donaldson, Australia: 1/1

Note

Spettatori: 19.268

Campo in buone condizioni

Player of the match: Canham, Australia

Punti in classifica: Australia 5, Italia 0