Europei U18 Rieti, Succo vola nei 100 ostacoli: 12.91 in batteria e finale nel mirino

La 17enne piemontese domina il primo turno con il miglior tempo complessivo, a soli cinque centesimi dal suo primato europeo di categoria. Domenica semifinali e finale.
Alessia Succo manda subito un segnale fortissimo agli Europei U18 di atletica a Rieti. La 17enne piemontese ha dominato la propria batteria dei 100 ostacoli con un eccellente 12.91, vento +0.9, firmando il miglior tempo complessivo del turno eliminatorio.
La portacolori dell’Atletica Settimese, indicata alla vigilia come una delle stelle della spedizione azzurra insieme a Kelly Doualla, ha confermato tutto il suo talento sul rettilineo dello stadio Guidobaldi.
Europei U18 Rieti, Succo impressiona nei 100 ostacoli
Succo ha corso con grande fluidità sulle barriere da 76 centimetri, previste per la categoria Under 18, mostrando ritmo, tecnica e sicurezza già dal primo turno.
Il 12.91 vale una prestazione di altissimo livello e arriva ad appena cinque centesimi dal primato europeo di categoria che la stessa azzurra aveva stabilito il 31 maggio a Bressanone con 12.86.
Per Succo si tratta della terza gara in carriera sotto il muro dei tredici secondi, dopo il record europeo di Bressanone e il 12.94 corso a Grosseto il 28 giugno.
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Distacchi netti nella batteria
L’azzurra ha vinto nettamente la propria batteria, lasciandosi alle spalle la britannica Isabella Moulton, seconda in 13.46, e l’ucraina Anastasiia Alembita, terza in 13.66.
Il tempo di Succo è stato il migliore dell’intera sessione, davanti alla slovacca Nina Hejcikova, vincitrice della propria batteria in 12.96, e alla tedesca Delisha Benelisa Domingos, prima in 13.13.
A seguire, tra le migliori del turno, anche la francese Anna Peeters con 13.21 e la finlandese Alisa Launonen con 13.39.
Succo favorita per l’oro europeo
Dopo quanto mostrato in batteria, Succo si presenta alle fasi decisive con il ruolo di naturale favorita per il titolo europeo.
Il bronzo europeo under 20 ha dimostrato di avere margine e personalità, dando l’impressione di poter puntare anche a un ulteriore miglioramento cronometrico nel corso del weekend.
Domenica semifinali e finale
La caccia alla medaglia entrerà nel vivo domani, domenica 19 luglio.
Le semifinali dei 100 ostacoli sono in programma alle ore 11.55, mentre la finale è prevista nel pomeriggio alle ore 18.20.
Il pubblico di Rieti spera di spingere l’azzurra verso un altro grande risultato internazionale, in una specialità che continua a regalare segnali importanti all’atletica italiana giovanile.