Eurogym 2026, rivivi le emozioni su Volare TV: a Pistoia il gran finale della ginnastica europea

L’evento è andato in onda su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV: disponibili tutte le emozioni della rassegna che ha trasformato Pistoia nel cuore della ginnastica per tutti.

Eurogym 2026 ha salutato Pistoia con una serata di luci, musica e sorrisi. Il Galà di Chiusura, andato in scena giovedì 16 luglio in Piazza del Duomo, ha chiuso nove giorni di festa, sport e condivisione che hanno trasformato la città toscana nel cuore pulsante della ginnastica per tutti europea.

Le emozioni dell’evento, trasmesso su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, possono essere rivissute sulla piattaforma, punto di riferimento per seguire contenuti, appuntamenti e grandi eventi legati al mondo della ginnastica.

Eurogym 2026, la cerimonia di chiusura su Volare TV

La cerimonia di chiusura di Eurogym 2026 è stata uno dei momenti più attesi della manifestazione.

Piazza del Duomo ha fatto da cornice al Galà finale, con esibizioni, musica, flashmob e il saluto conclusivo alle delegazioni che per oltre una settimana hanno animato Pistoia.

Volare TV ha accompagnato l’evento permettendo agli appassionati di seguire e rivivere le emozioni della rassegna sulla piattaforma OTT Sportface TV.

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Tredici gruppi sul palco di Piazza del Duomo

Sul palco della cerimonia si sono alternate le esibizioni di 13 gruppi: 9 selezionati prima dell’inizio della manifestazione e 4 wild card individuate dalla commissione tecnica durante l’evento.

Tra le rappresentative protagoniste ci sono state la Gran Bretagna con Kingston Vale, la Svizzera con Gym Chézard-St-Martin, la Repubblica Ceca con T.J. Sokol Hodkovičky, la Francia con CEP Poitiers, l’Azerbaigian con Moonlight, la Norvegia con Pors Akrobatikk Jr, la Bulgaria con Nuance, la Germania con Akrolavida di Bruckmühl, il Belgio con Spirous d’Antheit, la Grecia con Gymnastics Club of Helioupolis e il Portogallo con Associação Académica de Coimbra.

Per l’Italia sono salite sul palco Santa Maria di Lestizza e ASD Calypso.

Il saluto della Federazione Ginnastica d’Italia

Il saluto conclusivo a nome della Federazione Ginnastica d’Italia è arrivato dal consigliere federale Fabrizio Lupi, alla sua prima esperienza da Eurogym vissuta interamente sul campo, giorno dopo giorno, insieme alle delegazioni.

Lupi ha ringraziato i giovani ginnasti protagonisti della settimana e, a nome del presidente Andrea Facci, ha rivolto un ringraziamento al Comitato Organizzatore Locale e ai volontari che hanno contribuito al successo della manifestazione.

“Vi auguriamo un buon rientro a casa e speriamo di potervi accogliere presto di nuovo, per celebrare ancora una volta insieme la gioia della ginnastica, l’amicizia tra le nazioni e i valori di inclusione, rispetto e cooperazione che rendono unica la nostra grande famiglia ginnica europea”, ha dichiarato.

I saluti istituzionali e la festa finale

Alla cerimonia sono intervenuti anche Alessandra Mazzatosta, presidente del Comitato Organizzatore Locale, il sottosegretario alla Regione Toscana Bernard Dika, il sindaco di Pistoia Giovanni Capecchi e Sabrina Klaesberg, vicepresidente di European Gymnastics.

Proprio Klaesberg ha rivolto i complimenti alla Federazione Ginnastica d’Italia e ha annunciato ufficialmente la chiusura della manifestazione.

Dopo i discorsi e l’ultimo flashmob, la festa degli atleti si è spostata al Parco di Monteoliveto, tra balli, scambi di maglie e ricordi da portare a casa.

Pistoia cuore della ginnastica europea

Eurogym 2026 ha rappresentato molto più di un evento sportivo.

Per nove giorni Pistoia è diventata un crocevia d’Europa, accogliendo ragazze e ragazzi di Paesi diversi, uniti dalla passione per la ginnastica e da un linguaggio comune fatto di rispetto, amicizia e fratellanza.

È questo il significato più profondo della manifestazione: crescere insieme attraverso lo sport, lasciando alla città ospitante un patrimonio umano e culturale destinato a durare.

Come rivivere Eurogym 2026 su Volare TV

Le emozioni di Eurogym 2026 possono essere rivissute su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV.

Un’occasione per rivedere i momenti più belli dell’evento di Pistoia, dalla festa delle delegazioni alle esibizioni del Galà di Chiusura, fino all’abbraccio finale della ginnastica europea.