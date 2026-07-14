Volley, VNL Finals femminili: Italia-Olanda il 22 luglio: il programma completo

Le azzurre di Julio Velasco, detentrici delle ultime due Volleyball Nations League, affronteranno l’Olanda mercoledì 22 luglio alle ore 10 italiane. Diretta su DAZN e VBTV.
Sarà l’Italia ad aprire il programma delle Finals femminili della Volleyball Nations League 2026, in programma a Macao dal 22 al 26 luglio.
Le azzurre di Julio Velasco, detentrici delle ultime due edizioni della VNL e testa di serie numero due del tabellone, affronteranno l’Olanda mercoledì 22 luglio alle ore 10 italiane al Macao East Asian Games Dome.
La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
VNL Finals, Italia-Olanda il 22 luglio alle 10
Il quarto di finale tra Italia e Olanda aprirà il programma delle Finals femminili.
L’orario della sfida è stato fissato alle 10 italiane, diversamente da quanto comunicato inizialmente da Volleyball World.
Per le azzurre l’obiettivo è conquistare l’accesso alla semifinale e continuare la corsa verso un nuovo successo nella competizione.
Brasile-Giappone dopo Italia-Olanda
Sempre mercoledì 22 luglio, alle ore 13.30 italiane, toccherà a Brasile e Giappone sfidarsi per un posto in semifinale.
La vincente di Brasile-Giappone affronterà proprio la squadra che passerà il turno tra Italia e Olanda.
Il programma dei quarti di finale
MERCOLEDÌ 22 LUGLIO
Ore 10.00
Italia-Olanda
Ore 13.30
Brasile-Giappone
GIOVEDÌ 23 LUGLIO
Ore 10.00
Turchia-Canada
Ore 13.30
USA-Cina
Gli orari indicati sono italiani.
Dove vedere le VNL Finals femminili
Italia-Olanda sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV.
Tutti i match della Volleyball Nations League 2026 saranno disponibili in diretta streaming su VBTV.