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Volley, VNL Finals femminili: Italia-Olanda il 22 luglio: il programma completo

Franz Monaco
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Italia
Italia Volley Femminile ITA - DOM Olympic Games Paris 2024 Preliminary Round Women

Le azzurre di Julio Velasco, detentrici delle ultime due Volleyball Nations League, affronteranno l’Olanda mercoledì 22 luglio alle ore 10 italiane. Diretta su DAZN e VBTV.

Sarà l’Italia ad aprire il programma delle Finals femminili della Volleyball Nations League 2026, in programma a Macao dal 22 al 26 luglio.

Le azzurre di Julio Velasco, detentrici delle ultime due edizioni della VNL e testa di serie numero due del tabellone, affronteranno l’Olanda mercoledì 22 luglio alle ore 10 italiane al Macao East Asian Games Dome.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV.

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VNL Finals, Italia-Olanda il 22 luglio alle 10

Il quarto di finale tra Italia e Olanda aprirà il programma delle Finals femminili.

L’orario della sfida è stato fissato alle 10 italiane, diversamente da quanto comunicato inizialmente da Volleyball World.

Per le azzurre l’obiettivo è conquistare l’accesso alla semifinale e continuare la corsa verso un nuovo successo nella competizione.

Brasile-Giappone dopo Italia-Olanda

Sempre mercoledì 22 luglio, alle ore 13.30 italiane, toccherà a Brasile e Giappone sfidarsi per un posto in semifinale.

La vincente di Brasile-Giappone affronterà proprio la squadra che passerà il turno tra Italia e Olanda.

Il programma dei quarti di finale

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO

Ore 10.00
Italia-Olanda

Ore 13.30
Brasile-Giappone

GIOVEDÌ 23 LUGLIO

Ore 10.00
Turchia-Canada

Ore 13.30
USA-Cina

Gli orari indicati sono italiani.

Dove vedere le VNL Finals femminili

Italia-Olanda sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV.

Tutti i match della Volleyball Nations League 2026 saranno disponibili in diretta streaming su VBTV.

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