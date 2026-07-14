Tennis, Facundo Bagnis squalificato un anno per violazione delle norme antidoping

Il tennista argentino ha accettato la sanzione dell’ITIA dopo la positività all’idroclorotiazide durante le qualificazioni degli US Open 2025.

Facundo Bagnis è stato squalificato per un anno. A comunicarlo è stata l’International Tennis Integrity Agency, che ha reso nota la sanzione nei confronti del tennista argentino per una violazione delle norme antidoping.

Il 36enne, ex numero 55 del ranking mondiale e attualmente al 431° posto della classifica ATP, ha accettato la squalifica e ha rinunciato al diritto di comparire davanti a un tribunale indipendente.

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Bagnis positivo all’idroclorotiazide

La positività di Bagnis era emersa in occasione di un controllo effettuato durante le qualificazioni degli US Open 2025.

Nel campione del giocatore argentino era stata rilevata la presenza di idroclorotiazide, un diuretico.

La spiegazione del tennista argentino

Bagnis ha sostenuto che la sostanza fosse contenuta in un integratore alimentare prescritto dal proprio medico.

Una spiegazione che l’ITIA ha ritenuto plausibile, pur applicando comunque la sospensione prevista dai regolamenti antidoping.

Autosospensione già da ottobre

Il tennista argentino si era autosospeso già dallo scorso ottobre.

Questo periodo sarà conteggiato ai fini della squalifica complessiva di un anno, come previsto nella gestione della sanzione.