Atletica, Europei Under 18: Rieti pronta, da giovedì le gare al Guidobaldi

Prime delegazioni già arrivate in città, oggi attesi anche i 75 azzurrini. Domani allenamento ufficiale e sfilata in centro, da giovedì 16 luglio il via alle competizioni con sessioni mattutine anticipate alle 8.30 per il caldo.

Rieti entra sempre di più nell’atmosfera dei Campionati Europei Under 18 di atletica leggera. A due giorni dall’apertura delle gare, in programma da giovedì 16 a domenica 19 luglio, le prime delegazioni internazionali hanno già raggiunto la città e il conto alla rovescia verso l’evento continentale è ormai entrato nella fase decisiva.

Nella giornata di ieri sono arrivate a Rieti le rappresentative di Francia, Germania, Irlanda e Croazia, per un totale di circa 220 persone tra atleti, tecnici e accompagnatori. Le competizioni si svolgeranno allo stadio Raul Guidobaldi, pronto ad accogliere il meglio dell’atletica giovanile europea.

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Europei Under 18, Rieti accoglie le prime delegazioni

Le delegazioni arrivate ieri rappresentano il primo contingente delle oltre 2.000 persone attese a Rieti tra squadre e staff.

Oggi è previsto il completamento degli arrivi con tutte le altre rappresentative delle 48 nazioni partecipanti. Tra queste anche i 75 azzurrini, che alloggeranno nella vicina Cittaducale.

Il primo punto di accesso in Italia per i giovani atleti provenienti da tutto il continente è stato l’aeroporto di Fiumicino. L’arrivo dei team internazionali è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con Aeroporti di Roma, partner dell’evento e impegnato nel supporto alle operazioni di accoglienza.

Domani allenamento ufficiale e cerimonia d’apertura

Con gli hotel che iniziano a riempirsi e le prime delegazioni già impegnate tra sistemazioni, accrediti e ricognizioni degli impianti, la macchina organizzativa è ormai nella sua fase finale.

Domani, mercoledì 15 luglio, gli atleti prenderanno confidenza con il Guidobaldi durante l’allenamento ufficiale, previsto dalle 10 alle 13.

Sempre alla vigilia delle gare, tutte le nazionali sfileranno nel centro di Rieti per la cerimonia d’apertura. Il corteo partirà da piazza Cavour, attraverserà via Roma e arriverà fino a piazza Cesare Battisti, portando in città un fiume colorato di atleti, tecnici e delegazioni.

Da giovedì le gare al Guidobaldi

Le competizioni prenderanno il via giovedì 16 luglio e proseguiranno fino a domenica 19.

Saranno oltre 1.100 gli atleti impegnati nelle quattro giornate di gare, con in palio i titoli continentali Under 18. Rieti si prepara così a diventare, ancora una volta, capitale europea dell’atletica giovanile.

Biglietti, Tribuna Velino verso il sold out

Prosegue anche la corsa ai biglietti. La Tribuna Velino è ormai vicina al sold out sia per i ticket singoli sia per gli abbonamenti.

Restano disponibili i posti in Tribuna Terminillo, acquistabili a partire da 5 euro. Gli abbonamenti per le quattro giornate sono in vendita a 15 euro.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria dello stadio, collocata al PalaCordoni, di fronte al Guidobaldi, già attiva da ieri.

Caldo, anticipati gli orari delle sessioni mattutine

A causa delle alte temperature previste nei giorni dell’evento, sono stati modificati gli orari di gara.

L’inizio delle sessioni mattutine nei quattro giorni della manifestazione è stato anticipato alle 8.30, con conclusione prevista mezz’ora prima rispetto alla timetable inizialmente pubblicata.

“Alla luce delle più recenti previsioni meteorologiche, European Athletics, sentiti i Delegati Tecnici e il Delegato Medico, ha deciso di modificare il programma orario delle gare”, si legge nella nota ufficiale di European Athletics.

La decisione è legata alle previsioni che indicano per i prossimi giorni temperature ben oltre i 30-35 gradi su Rieti e sullo stadio Guidobaldi.