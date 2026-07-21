VNL Finals 2026, Italia pronta per l’Olanda. Velasco: “Partita piena di insidie”

Le azzurre debuttano mercoledì 22 luglio alle 10 italiane nei quarti di finale di Macao. Il commissario tecnico invita la squadra a dimenticare i successi del passato, mentre Danesi chiede rispetto per le avversarie e massima concentrazione.

È arrivato il momento delle VNL Finals 2026 per la Nazionale italiana femminile di pallavolo. Mercoledì 22 luglio, alle ore 10 italiane, le azzurre affronteranno l’Olanda a Macao nel quarto di finale che aprirà il loro cammino nella fase conclusiva della competizione.

Alla vigilia dell’incontro, Julio Velasco ha sottolineato le difficoltà legate al debutto dopo dieci giorni senza partite e a una formula che non concede margini di errore.

Velasco avverte l’Italia: “L’Olanda sarà una sfida difficile”

Il commissario tecnico si è detto soddisfatto delle condizioni della squadra e del lavoro svolto in preparazione delle Finals, ma ha invitato le giocatrici a non sottovalutare l’impegno.

«Ora tocca al campo e speriamo di disputare una buona partita contro l’Olanda», ha dichiarato Velasco. «Sono certo che sarà una sfida difficile, sia perché si tratta della prima gara dopo dieci giorni senza impegni ufficiali, sia perché l’esordio in competizioni di questo tipo nasconde sempre molte insidie».

Il tecnico ha ricordato come nel corso delle tre settimane della fase preliminare sia stato concesso spazio a numerose giocatrici. Adesso, però, l’obiettivo è presentarsi nelle migliori condizioni nel momento decisivo della Volleyball Nations League.

Vietato pensare ai successi del passato

Velasco ha chiesto alle azzurre di azzerare quanto ottenuto nelle ultime stagioni e di concentrarsi esclusivamente sull’appuntamento con l’Olanda.

«Quello che è accaduto appartiene al passato», ha spiegato il commissario tecnico. «Ho ripetuto alle ragazze che devono entrare in campo pensando di aver perso nelle precedenti competizioni, dimenticando statistiche, vittorie e trionfi. Dobbiamo pensare soltanto alla prossima partita».

L’Italia aveva già affrontato e battuto l’Olanda per 3-0 durante la prima week disputata a Brasilia. Un precedente che, nelle intenzioni del tecnico, non dovrà condizionare l’approccio al quarto di finale.

L’Italia difende il titolo conquistato nel 2024 e nel 2025

Per la Nazionale si tratta della quinta partecipazione consecutiva alle Finals della VNL, dopo quelle del 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Le azzurre proveranno a difendere il titolo vinto nel 2024 a Bangkok e confermato nel 2025 a Lodz. In caso di successo contro l’Olanda, l’Italia affronterà in semifinale la vincente del quarto di finale tra Brasile e Giappone, in programma mercoledì alle 13.30 italiane.

Danesi: “Le avversarie daranno il mille per cento”

Anche la capitana Anna Danesi ha richiamato la squadra alla prudenza, sottolineando il valore dell’Olanda e l’importanza della settimana che attende le azzurre.

«Mi aspetto una bella partita in una delle settimane più importanti dell’estate», ha spiegato Danesi. «Vedo le nostre avversarie molto cariche, proprio come noi. Ci siamo allenate bene e adesso speriamo che inizi una settimana lunga e impegnativa».

Secondo la capitana, all’Italia manca ancora qualche dettaglio per raggiungere la migliore condizione, ma le partite potranno aiutare il gruppo a ritrovare completamente il ritmo e l’intesa.

Danesi ha infine ribadito che i risultati ottenuti negli ultimi anni non saranno sufficienti senza una nuova dimostrazione sul campo. Le avversarie, ha osservato, affronteranno l’Italia dando il massimo e le azzurre dovranno rispondere con carattere e intensità ancora maggiori.