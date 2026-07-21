Mondiali Hong Kong 2026, domani prima giornata qualificazioni: per l’Italia Tommaso Marini e Gaia Caforio

Gli altri sei azzurri sono già ai tabelloni principali di fioretto maschile e spada femminile

Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel Campionato del Mondo di Hong Kong 2026. Domani, infatti, all’Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile che metteranno in palio i pass per il tabellone principale da 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Sono già ammessi di diritto i “top 16” del Ranking mondiale, altri 16 posti saranno assegnati al termine della fase a gironi, gli ultimi 32 qualificati scaturiranno dai turni preliminari ad eliminazione diretta.

Nel fioretto maschile per l’Italia del CT Simone Vanni sono già al tabellone principale Guillaume Bianchi (numero 3 del seeding), Filippo Macchi (7) e Tommaso Martini (9), mentre per Tommaso Marini, campione del mondo individuale a Milano 2023 e argento l’anno precedente al Cairo, ci sarà da affrontare la giornata di domani in quanto numero 19 del Ranking.

Stesso discorso nella spada femminile per Gaia Caforio, campionessa europea under 23 e oggi 53^ del seeding, che dovrà provare a raggiungere le tre azzurre del Commissario tecnico Dario Chiadò. Sono infatti già nel gruppo d’élite le teste di serie Alberta Santuccio (numero 2 al mondo), Giulia Rizzi (8) e Rossella Fiamingo (14).

Ai link che seguono sarà possibile seguire i risultati in tempo reale. Da sabato 25, poi, e per tutte le giornate in cui si assegneranno le medaglie, il Mondiale di Hong Kong 2026 prevederà la diretta streaming sul canale FIE Fencing TV, mentre per semifinali e finali delle prove individuali, e per gli assalti di finale (prima per il bronzo e poi per l’oro) sarà ricca l’offerta televisiva con diretta in Italia su Rai Sport ed Eurosport 2.

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Campionati del Mondo Assoluti 2026 | Hong Kong, 22-30 luglio

PROGRAMMA, AZZURRI E ORARI TV IN ITALIA

Mercoledì 22 luglio 2026

Fioretto maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare – QUI i risultati (Tommaso Marini)

Spada femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare – QUI i risultati (Gaia Caforio)

Giovedì 23 luglio 2026

Sciabola femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Andrea Santarelli)

Venerdì 24 luglio 2026

Fioretto femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare

Sciabola maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini, Matteo Neri)

Sabato 25 luglio 2026 (diretta tv: RAI Sport dalle ore 12.00 – Eurosport ore 12.30)

Fioretto maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, EV.* Tommaso Marini)

Spada femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, EV.* Gaia Caforio)

Domenica 26 luglio 2026 (diretta tv: RAI Sport ed Eurosport dalle ore 12.00)

Sciabola femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Michela Battiston, EV.* Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli, EV.* Andrea Santarelli)

Lunedì 27 luglio 2026 (diretta tv: RAI Sport ed Eurosport dalle ore 12.00)

Fioretto femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino)

Sciabola maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (EV.* Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini, Matteo Neri)

Martedì 28 luglio 2026 (diretta tv: RAI Sport ed Eurosport dalle ore 11.00)

Fioretto maschile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Gaia Caforio)

Mercoledì 29 luglio 2026 (diretta tv: RAI Sport ed Eurosport dalle ore 10.30)

Sciabola femminile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli)

Giovedì 30 luglio 2026 (diretta tv: RAI Sport ed Eurosport dalle ore 9.00)

Fioretto femminile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino)

Sciabola maschile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini)

GLI ATLETI AZZURRI CONVOCATI

Fioretto maschile: Guillaume Bianchi (n° ranking 3), Filippo Macchi (7), Tommaso Martini (9), Tommaso Marini (19)

Riserva: Giulio Lombardi (30)

Fioretto femminile: Martina Batini (n° ranking 1), Martina Favaretto (2), Arianna Errigo (5), Anna Cristino (6)

Riserva: Alice Volpi (16)

Sciabola maschile: Pietro Torre (n° ranking 19), Michele Gallo (29), Cosimo Bertini (30), Matteo Neri (31)

Riserva: Leonardo Reale (229)

Sciabola femminile: Michela Battiston (n° ranking 7), Mariella Viale (21), Manuela Spica (36), Claudia Rotili (42)

Riserva: Vittoria Mocci (151)

Spada maschile: Matteo Galassi (n° ranking 3), Simone Mencarelli (8), Davide Di Veroli (14), Andrea Santarelli (68)

Riserva: Gianpaolo Buzzacchino (104)

Spada femminile: Alberta Santuccio (n° ranking 2), Giulia Rizzi (8), Rossella Fiamingo (14), Gaia Caforio (53)

Riserva: Lucrezia Paulis (118)