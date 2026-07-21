Palermo Ladies Open, forfait di Tyra Grant: cambia l’ordine di gioco, Spiteri e Urgesi agli ottavi

La testa di serie numero 3 rinuncia al torneo per un problema al collo: al suo posto entra la lucky loser Raluka Serban, attesa alle 17 contro Noemi Basiletti. Nella giornata di lunedì successi azzurri anche per Jennifer Ruggeri.

Cambio di programma ai Palermo Ladies Open 2026. Tyra Grant non prenderà parte al torneo WTA 125 disputato sui campi in terra battuta del Country Time Club.

La tennista azzurra, accreditata della testa di serie numero 3, ha comunicato il forfait dopo l’allenamento della mattina, a poche ore dall’esordio previsto contro la connazionale Noemi Basiletti. A fermarla è stato un problema al collo.

Raluka Serban entra in tabellone come lucky loser

Il posto lasciato libero da Grant sarà occupato dalla cipriota Raluka Serban, numero 324 della classifica mondiale, ripescata nel tabellone principale come lucky loser.

Serban era stata eliminata nel secondo turno delle qualificazioni dall’ungherese Amarissa Toth. La sfida contro Noemi Basiletti aprirà alle ore 17 il programma del Campo Centrale.

Il nuovo ordine di gioco sul Campo Centrale

Dalle ore 17:

Noemi Basiletti-Raluka Serban

Ilary Pistola-Lucia Bronzetti

Non prima delle ore 20:

Anastasia Abbagnato-Clara Burel

Il programma sul Campo 6

Dalle ore 17:

Francesca Jones-Darya Astakhova

Alice Rame-Anastasia Tikhonova

Miriam Bulgaru-Caijsa Hennemann

Il programma sul Campo 2

Dalle ore 17:

Caroline Werner-Mina Hodzic

Tamara Zidansek-Alevtina Ibragimova

Rasheeda McAdoo/Adrienn Nagy-Yasmine Kabbaj/Dalila Spiteri

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Spiteri conquista per la prima volta gli ottavi

La giornata di lunedì ha regalato diverse soddisfazioni al tennis italiano. Poco prima dell’una di notte, Dalila Spiteri ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale del tabellone principale dei Palermo Ladies Open.

Alla sua ottava partecipazione consecutiva al torneo, la 29enne siciliana, numero 355 del ranking mondiale, ha superato la wild card Alessandra Mazzola al termine di una partita combattuta.

Spiteri ha conquistato il primo set al tie-break dopo un’ora e venti minuti, prima di chiudere il secondo parziale e la partita con il punteggio di 7-6 6-3. Nel prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra Ilary Pistola e Lucia Bronzetti.

Federica Urgesi rimonta Elizara Yaneva

Successo in rimonta anche per Federica Urgesi, capace di cambiare l’andamento della partita quando si trovava sotto 5-7 2-4 contro Elizara Yaneva.

La bulgara, 19 anni e numero 186 della classifica mondiale, arrivava dai quarti di finale del WTA 125 di Roma e dalla semifinale del WTA 125 di Brescia.

Urgesi ha trascinato il secondo set al tie-break, imponendosi nettamente, per poi dominare il terzo parziale con il punteggio di 6-1. La partita si è conclusa dopo due ore e diciotto minuti.

Agli ottavi l’azzurra incontrerà la vincente del match tra la palermitana Anastasia Abbagnato e la francese Clara Burel.

Avanza anche Jennifer Ruggeri, eliminata Deborah Chiesa

Jennifer Ruggeri, numero 221 del ranking mondiale, ha battuto in rimonta Amarissa Toth. Dopo aver perso il primo set, l’italiana si è imposta con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.

Al secondo turno affronterà la serba Lola Radivojevic, quinta testa di serie del torneo.

Si è invece fermato al debutto il cammino di Deborah Chiesa, sconfitta dalla marocchina Yasmine Kabbaj per 6-4 6-1.

I risultati degli altri incontri

Erika Andreeva ha superato la moldava Lina Gjorcheska con un netto 6-2 6-0. La tennista russa è la sorella maggiore di Mirra Andreeva, campionessa del Roland Garros.

Lola Radivojevic ha eliminato Sofya Lansere con il punteggio di 6-1 3-6 6-1.

Successo anche per Fiona Ferro, vincitrice dei Palermo Ladies Open nel 2020 e testa di serie numero 7. La francese ha battuto la qualificata cinese Yufei Ren per 6-2 6-3 e affronterà Erika Andreeva negli ottavi di finale.