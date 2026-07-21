Nasce FCI Bike Live: su Sportface TV il primo canale ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana

Il nuovo canale tematico, disponibile gratuitamente sulla piattaforma OTT Sportface TV, racconterà durante tutta la stagione le competizioni, i giovani talenti e le diverse discipline del ciclismo italiano.

Un nuovo punto di riferimento per tutti gli appassionati di ciclismo: Sportface TV è lieta di annunciare il lancio di BIKE LIVE, il primo canale ufficiale interamente dedicato alla Federazione Ciclistica Italiana, disponibile gratuitamente sulla piattaforma OTT. Per la prima volta la Federazione Ciclistica Italiana potrà contare su una TV dedicata, uno spazio digitale pensato per raccontare in modo continuativo tutte le anime del ciclismo italiano, valorizzando le grandi competizioni, i giovani talenti e le diverse discipline che compongono il movimento.

Dopo il racconto del Giro d’Italia con gli highlights ufficiali, Sportface TV prosegue così la propria missione su due ruote, ampliando l’offerta editoriale con un canale verticale che accompagnerà gli appassionati durante tutta la stagione. Tra i primi contenuti già disponibili figurano le immagini del Giro della Valle d’Aosta, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario Under 23 internazionale, mentre nei prossimi mesi il palinsesto si arricchirà con la copertura di altri importanti eventi organizzati dalla Federazione Ciclistica Italiana.

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“Il lancio di FCI BIKE LIVE rappresenta un passo importante per la promozione e la valorizzazione del ciclismo italiano”, sottolinea il presidente FCI Cordiano Dagnoni, “disporre di un canale interamente dedicato alla nostra Federazione significa poter raccontare con continuità tutte le discipline, dare visibilità ai giovani talenti e far conoscere il lavoro quotidiano delle società e degli organizzatori. Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Sportface TV, che contribuirà ad avvicinare un pubblico sempre più ampio al nostro sport e ai suoi valori”.

“FCI BIKE LIVE rappresenta perfettamente la visione con cui cresce Sportface TV: costruire, insieme alle federazioni, spazi digitali dedicati dove ogni disciplina può esprimere al meglio il proprio potenziale narrativo“, aggiunge il CEO di Sportface TV Antonio Palmieri. “Il ciclismo è uno sport che vive di storie, di territori e di immagini potenti, e meritava un canale verticale che ne restituisse la complessità. Grazie all’integrazione nell’ecosistema OTT e FAST di Sportface TV puntiamo a valorizzare gli eventi della Federazione Ciclistica Italiana: dalle grandi corse alle categorie giovanili, passando per pista, fuoristrada e paraciclismo. Con BIKE LIVE vogliamo offrire agli appassionati un accesso semplice, gratuito e continuativo a questo patrimonio”.

Tutti i contenuti del canale saranno disponibili gratuitamente, previa registrazione con email e password. Sportface TV è disponibile anche tramite app su iOS e Android, scaricabile dagli store ufficiali.