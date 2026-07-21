VNL Finals 2026, i 14 convocati dell’Italia: USA ai quarti, prima l’amichevole con il Giappone

Gli azzurri preparano a Tokyo la fase finale in programma a Ningbo dal 29 luglio al 2 agosto. Giannelli e compagni affronteranno gli Stati Uniti il 30 luglio alle 9 italiane, mentre Michieletto prosegue il recupero al Viola Park.
La Nazionale italiana maschile di pallavolo entra nella fase decisiva della Volleyball Nations League 2026. Dopo aver conquistato la qualificazione alle Finals e conosciuto il nome dell’avversaria nei quarti, gli azzurri hanno lasciato Osaka per raggiungere Tokyo, dove svolgeranno un periodo di preparazione in vista dell’appuntamento di Ningbo, in Cina, in programma dal 29 luglio al 2 agosto.
L’Italia affronterà gli Stati Uniti giovedì 30 luglio alle ore 9 italiane. Tutte le gare della fase finale saranno visibili in Italia.
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Gli azzurri al lavoro a Tokyo
Dopo il trasferimento e due giornate di riposo, Simone Giannelli e compagni riprenderanno gli allenamenti per preparare il primo incontro a eliminazione diretta della competizione.
La Nazionale resterà a Tokyo fino a sabato 25 luglio. Il 24 luglio, alle ore 12 italiane, gli azzurri disputeranno inoltre una partita amichevole contro il Giappone alla Todoroki Arena.
Michieletto prosegue il programma di recupero
Alessandro Michieletto continuerà invece a lavorare fino al 27 luglio al Viola Park di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, per portare avanti il proprio percorso di recupero.
Lo schiacciatore sarà seguito da Piero Benelli, coordinatore dello staff medico, e dal fisioterapista Sebastiano Cencini.
I 14 azzurri convocati a Tokyo
Palleggiatori:
6. Simone Giannelli
8. Riccardo Sbertoli
Schiacciatori:
9. Francesco Sani
12. Mattia Bottolo
15. Daniele Lavia
17. Luca Porro
Centrali:
14. Gianluca Galassi
18. Giovanni Sanguinetti
19. Roberto Russo
20. Pardo Mati
Opposti:
16. Yuri Romanò
23. Alessandro Bovolenta
Liberi:
4. Gabriele Laurenzano
7. Fabio Balaso
Lo staff della Nazionale
Lo staff azzurro è composto da Ferdinando De Giorgi, primo allenatore, Roberto Ciamarra, secondo allenatore, e Marco Meoni, assistente allenatore.
Completano il gruppo Oscar Berti come preparatore atletico, Francesco Lanzani come medico, Fabio Rossin come fisioterapista, Ivan Contrario nel ruolo di scoutman e Giacomo Giretto come team manager.
Il programma dei quarti di finale
Mercoledì 29 luglio
Ore 9: Slovenia-Turchia
Ore 13.30: Giappone-Cina
Giovedì 30 luglio
Ore 9: Italia-Stati Uniti
Ore 13.30: Polonia-Ucraina
Il programma delle semifinali
Sabato 1° agosto
Ore 9: prima semifinale
Ore 13.30: seconda semifinale
Il programma delle finali
Domenica 2 agosto
Ore 9: finale per il terzo e quarto posto
Ore 13.30: finale per il primo e secondo posto
Tutti gli orari indicati sono italiani.
L’Italia si prepara dunque al quarto di finale contro gli Stati Uniti attraverso il lavoro programmato a Tokyo e il test con il Giappone. Dal 30 luglio, a Ningbo, inizierà il cammino degli azzurri nella fase a eliminazione diretta della VNL.